Snowfall pakt Cazoo Oaks met 16 lengten

Het is het weekend van de klassiekers voor driejarigen in Engeland. Gisteren begon de aftrap met de Cazoo Oaks en de Coral Coronation Cup en vandaag wordt de Cazoo Epsom Derby, de klassieker der klassiekers, verreden. De grond van de renbaan in Epsom was zwaar vanwege de regenval. Sommige paarden kunnen daarmee uit de voeten en sommigen hebben daar meer moeite mee. Dat was duidelijk te zien in de Coral Coronation Cup die werd gewonnen door Pyledriver, die diep moest gaan. De Cazoo Oaks was voor Snowfall die met lichte tred en een enorme overmacht won.

Snowfall (Deep Impact x Best In The World (van Galileo)) is een pupil van Aidan O’Brien. Ze won met 16 lengten de Cazoo Oaks en dat is voor het eerst in de geschiedenis van deze klassieke koers dat een paard met een zo grote afstand de tegenstanders verslaat. Alle ogen waren op stalgenote Santa Barbara gericht. Deze merrie gold als eerste keuze voor O’Briens vaste jockey Ryan Moore, maar ook zij moest het afleggen tegen het machtsvertoon dat Snowfall ten toon spreidde.

Dettori

Onder jockey Frankie Dettori bevond de combinatie zich gedurende de ren over 2.419 meter in het midden van het deelnemersveld. Dat was een goede positie om bij het uitkomen van Tattenham Corner, de laatste bocht voor de rechte lijn naar de finish, vrij baan te krijgen. Het hele veld verplaatst zich dan van de reling aan de binnenkant van de baan naar de reling aan de kant van de tribune. Dettori zat in de laatste vijfhonderd meter in een prima positie en liet Snowfall los. Dat loslaten resulteerde in een verbluffende snelheid en een overwinning met 16 lengten verschil op de rest van het veld. Nog nooit werd een van de Engelse klassiekers met zo’n verschil gewonnen, weer brak O’Brien records. Voor O’Brien was het de negende keer dat hij de Engelse Oaks won, voor Dettori de zesde keer.

Japans gefokt

Japan juichte voor wijlen Deep Impact, een van de beste dekhengsten ter wereld, omdat Snowfall in Japan is gefokt en de eerste afstammeling van Deep Impact is die een grote klassieker buiten Japan won. Ierland juichte omdat voor de tiende keer op rij een afstammeling van Galileo (de moeder van Snowfall is van Galileo) ‘s werelds beste dekhengst, deze klassieker won. Een glunderende en breed lachende Dettori: “Ik heb nu 21 klassiekers gewonnen, maar geen enkele op zo’n gemakkelijke manier als deze. Snowfall was ongelooflijk goed. De ren verliep vrij snel en iedereen vocht om bij de eerste drie leiders te komen en ik heb ze toen maar langs mij gelaten om in een betere positie te komen. Bij het uitkomen van Tattenham Corner had ik iedereen eigenlijk al verslagen. Met nog vierhonderd meter te gaan zag ik niemand meer om ons heen en liet ik Snowfall los. Ze ging er heel gemakkelijk vandoor en bleef maar doorgaan. Ik kreeg haar pas ter hoogte van het stalterrein (een paar honderd meter na de finish) op de rem terwijl de rest van het veld hun paarden vlak na de finishlijn al lieten stoppen.” De plannen voor de verdere koersen van Snowfall zijn nog niet bekend maar er wordt al gesproken over een deelname aan de Prix de l’Arc de Triomph in oktober.

Bron: Horses.nl