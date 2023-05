Songline is de Spring Queen 2023

Zonet werd op de renbaan te Tokyo de Victoria Mile (1600 meter op gras) verreden. Deze Group I ren is een van de grote voorjaarsrennen te Japan en 16 merries van vier jaar en ouder streden om de titel van Spring Queen en om het prijzengeld van ruim $ 2,1 miljoen waarvan bijna $ 1 miljoen voor winnaar. Dat werd niet favoriet Sodashi, maar Songline.

Grote favoriet was de spierwitte vijfjarige Sodashi (Kurofune x Buchiko) die haar favorietenrol onder jockey Damien Lane niet waarmaakte. De merrie heeft vanuit haar veertien starts al zeven keer gewonnen en won deze ren vorig jaar. Ondanks de ongunstige startboxloting nr. 16 deed Lane er alles aan om de merrie weer als eerste over de streep te brengen maar de combinatie moest het onderspit delven tegen de vijfjarige Songline (Kizuna x Luminous Parade) . Met een hoofdlengte verschil won Songline voor Sodashi en de derde aankomende Stars On Earth.

Bron: Horses.nl