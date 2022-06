Songline wint de 72ste Yasuda Kinen

De Yasuda Kinen, de Group I ren over 1.600 meter op gras in Tokyo staat in de top 25 van de belangrijkste Group I rennen ter wereld. 18 Japanse deelnemers streden om de winst dit jaar. Die ging naar de merrie Songline onder Kenichi Ikezoe.

De race trekt normaliter veel internationale deelnemers. Maar net als de twee afgelopen jaren waren het ook dit jaar alleen maar Japanse paarden, 18 in totaal, die om de eer en glorie en om de prijzenpot van ruim $ 3,4 miljoen streden. Deze ren nam in 2016 deel aan de Breeders ‘ Cup Challenge Series waardoor de winnaars automatisch een startpositie konden verdienen in de Group I Breeders ‘ Cup Mile terwijl de eerste drie finishers van deze ren in aanmerking komen om in de Franse Group I rennen de Prix Jacques le Marois en de Prix du Moulin de Longchamp te starten. Dit jaar werd de ren gehouden ter ere van de 150e geboortedag van Izaemon Yasuda, de eerste president van de Japan Racing Association, naar wie deze ren is vernoemd.

Geen gemakkelijk parcours

De ren begint aan de overzijde van de finishlijn op zo’n 500 meter naar de eerste bocht waarna er een eerste neerwaartse helling volgt voordat de baan halverwege de overzijde van de baan sterk stijgt en vervolgens bij de laatste bocht weer daalt en dan pas in de laatste 300 meter geheel vlak is.

Grote namen

Het deelnemersveld bevatte zes Group I winnaars, een veld van hoge kwaliteit dus. De vierjarige merrie Songline (Kizuna x Luminous Parade) won afgelopen februari in Saudi-Arabië de Group III 1351 Turf Sprint en had al in 2021 met de Fuji Stakes een Group II overwinning op haar naam staan. Vandaag won zij haar eerste Group I onder Jockey Kenichi Ikezoe, die haar nu zeven keer van haar 11 carrièrestarts heeft bereden.

Fikse strijd

Na een snelle start werd Songline in het midden van het deelnemersveld achter Salios en voor Schnell Meister geplaatst en vanaf dat moment verliep de ren met een rustig tempo. Voor de finish leverde de merrie een fikse strijd met haar concurrentie maar won uiteindelijk met een neklengte voor Schnell Meister onder Christophe Lemaire. Op een hoofdlengte daarachter kwam als derde Salios onder Damian Lane binnen. Songline draaide vandaag de rollen om door van Schnell Meister te winnen nadat laatstgenoemde haar vorig jaar in NHK Mile Cup versloeg.

‘Niet dezelfde fout maken’

Jockey Kenichi Ikezoe die nu 27 Group I overwinningen, waarvan onder meer de Yasuda Kinen van 2020 met Gran Alegria, heeft gewonnen zei: “Ik ben opgelucht en blij dat ik de verwachtingen van het team heb kunnen waarmaken. Het personeel op stal bereidde haar opmerkelijk goed voor. Ze startte goed en ik besloot haar achter Salios te zetten die voor ons rende. In een poging om niet dezelfde fout te maken als begin mei in de Victoria Mile begonnen wij al voor de laatste bocht tempo te maken. Songline reageerde goed en zij strekte zich helemaal uit voor een sterke finish.”

Hayashi

Winnende trainer Toru Hayashi die zijn renstal in 2018 opende kon zijn eerste JRA Group I ren overwinning vieren. Hayashi: “Het tempo in de Victoria Mile was laag en degenen die in de frontlinie zaten hadden het voordeel. De concurrentie vandaag was sterker dan in de Victoria Mile zijn maar in die ren zij leverde in de slotfase een goede strijd. Songline was de week na die ren weer aan het trainen en jockey Kenichi Ikezoe reed deze week met haar het parcours voor de ren van vandaag en ze zag er goed uit. Ik dacht voor de ren al dat zij het tegen haar mannelijke tegenstanders goed zou kunnen gaan opnemen.”