Sottsass verstoort droom van Enable en wint 99ste Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

De Prix de l'Arc de Triomphe kent 3 miljoen aan prijzengeld waarvoor 1,75 miljoen voor de winnaar. Er was vooraf veel speculatie of Enable dit jaar voor de derde keer de race zou kunnen winnen. Het mocht niet zo zijn. De droom werd verstoord door Sottsass (Siyouni x Starlet’s Sister) met in het zadel Christian Demuro. Het winnende paard wordt getraind door Jean-Claude Rouget.

Een paard dat voor de derde keer de Arc zou kunnen winnen. Er zou een monument voor opgericht worden, het paard zou ongekend veel status verdienen. Is het de vloek van twee keer de Arc winnen en de derde keer is het je niet gegeven? Wie zal het zeggen… Vorig jaar verstoorde Waldgeist een derde Arc overwinning voor Enable en dit jaar was het de vierjarige Sottsass.

Hoofdrace

De hoofdrace van het ‘Arc-weekend’ kende 15 deelnemers waarvan er 11 aan de start verschenen vanwege het terugtrekken door Aidan O’Brien van zijn vier pupillen. De nr. 1 Group I ren ter wereld over 2.400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden is van groot belang voor de volbloedfokkerij. Een paard dat de ‘Arc’ wint wordt extreem hoog ingeschat bij de stoeterijen en die palmares geldt voor de rest van het leven van de merrie of de hengst die deze race wint en werkt door in de opbrengst van diens fokprodukten. Wereldwijd wordt deze race live uitgezonden.

Favoriet Enable

De 6-jarige Enable (Nathaniel x Concentric) gold als grote favoriete nadat zij deze koers als drie- en vierjarige van oudere paarden in 2017 en 2018 won. Een derde Arc overwinning voor deze topmerrie was als vijfjarige vorig jaar niet weggelegd toen Waldgeist met 1 ¾ lengte voor Enable, en voor de zeer fraai koersende derde aankomende Sottsass won. Vandaag verstoorde Sottsass de droom van de betrokkenen van Enable, de merrie werd zesde.

Sottsass wint de Arc voor Frankrijk

Als driejarige liet Sottsass (Siyouni x Starlet’s Sister) al meerdere keren zien dat hij een toppaard is. De Aga Khan is de fokker van Siyouni, de vader van Sottsass, en de moeder van Sottsass is een dochter van Galileo. De genen van beide ouders zitten dus volop in Sottsass. Hij won vorig jaar de Prix du Jockeyclub (de Franse Derby) in een record- én baantijd voor Persian King. Trainer Rouget miste toen die ren en keek er vanuit zijn ziekenhuisbed naar. Als driejarige werd Sottsass vorig jaar heel knap derde in de Arc achter Enable. Dit jaar in de Prix Ganay zette Sottsass weer een recordtijd neer en won met een hoofdlengte voor Way to Paris. De Italiaanse jockey Christian Demuro, die voor de race werd geboekt en invloog om Sottass te berijden, werd ook vandaag weer door trainer Jean-Claude Rouget geboekt. Dat de combinatie succesvol is werd wederom bewezen in deze ren. Gezien de tegenstanders in deze koers waartegen de jonge Sottsass al had gekoerst en van had gewonnen werd het desondanks paard niet al een van de topfavorieten gezien.

Koersverloop

Sottsass stond naast Enable in de startbox en Enable startte het snelst van allemaal. Na honderd meter nam Persian King de leiding voor Chachnak met Sottsass aan de reling op een derde plek met naast hem Enable en Stradivarius. Het verschil tussen de lichte galop van Sottsass en de beduidend zwaardere van Enable was goed zichtbaar. In Swoop bevond zich op zesde plek en in die volgorde legden de paarden de eerste 1900 meter af. Bij het ingaan van de rechte lijn ter hoogte van de vijfhonderd meter paal verspringt de reling naar, vanuit ons gezien, naar links en het hele veld verschoof naar links. Met nog driehonderd meter te gaan viel Chachnak een lengte terug, botste tegen Enable, probeerde haar te bijten en maakte dat Enable, Stradivarius en Gold Trip samen met hem naar rechts gedwongen werden. Persian King en Sottsass lagen op dat moment een lengte voor dat viertal en hebben van het opstootje geen hinder ondervonden. Dat gold ook voor In Swoop, de Duitse Derbywinnaar, die slim aan de binnenkant aan de reling bleef en meestreed naar de finishlijn. Na een mooie strijd tussen In Swoop en Sottsass ging laatstgenoemde met de overwinning aan de haal. Sottsass won met een halslengte voor In Swoop met 1 ¾ lengte daarachter Persian King. Door de botsing die Chachnak veroorzaakte kwam vond er een onderzoek plaats en na een kwartier waren de rechters er uit en bleef de uitslag ongewijzigd. Vorig jaar toen Enable door Waldgeist werd verslagen was het na de koers muisstil op de baan. Vandaag vanwege Covid-19 mocht Sottsass van de 1000 aanwezigen een applaus in ontvangst nemen. Het koers tempo van Sottsass bedroeg 64,15 km per uur.

‘Het viel niet mee’

Trainer Rouget: ”Hier hebben wij het hele jaar naar toe gewerkt en met alle wisselingen in de renprogramma’s viel dat bepaald niet mee. De afgelopen paar dagen vond ik dat Sottsass in absolute topvorm verkeerde. Wat de toekomstplannen voor Sottsass zijn is nog niet bekend. Het is mogelijk dat hij de fokkerij in gaat, afgelopen januari heeft Coolmore (de stoeterij van Galileo) de helft van de aandelen in Sottsass gekocht.” Lord Grimthorpe, de renmanager van prins Khalid Abdullah, zei dat er nog een gesprek tussen hem, de prins en trainer John Gosden zal plaatsvinden om de toekomstplannen van Enable te bespreken.

Bron: Horses.nl