Sottsass wint de Qipco Prix du Jockeyclub in record tijd

De Franse driejarige Sottsass (Siyouni x Starlet’s Sister) won afgelopen weekend in Chantilly met twee lengten voor favoriet Persian King in een recordtijd de Prix du Jockeyclub. Dat betekende voor trainer Jean-Claude Rouget zijn vierde Franse Derby overwinning.

De Prix du Jockeyclub werd naar de Jockeyclub te Newmarket (Engeland) genoemd en is ook bekend als de Franse Derby. In 1836 vond de eerste editie voor alleen in Frankrijk geboren en getrainde paarden plaats.

Veranderingen

Sinds 1944 is het deelnemersveld internationaler geworden en mogen ook buitenlandse driejarige hengsten en merries deelnemen. De afstand veranderde ook in de loop der jaren van 2500 meter naar, sinds 2005, 2100 meter. Negen winnaars van de Prix du Jockey Club hebben vervolgens de Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. De eerste was Ksar in 1921 en de meest recente was Dalakhani in 2003. Het prijzengeld bedroeg dit weekend 1,5 miljoen euro waarvan 857.100 euro voor de winnaar.

Uithoudingsvermogen op de proef

In een moordend tempo vanaf de start stoof het deelnemersveld weg en dat tempo bleef de eerste 1000 meter zo hoog dat het uithoudingvermogen van de driejarigen flink op de proef werd gesteld. Sottass vertrok vanuit de buitenkant uit startbox 14 en settelde zich vrij snel in het midden van het deelnemersveld van vijftien paarden en bleek dat hoge tempo goed aan te kunnen.

Het was de beslissing van trainer Alain de Royer Dupré die een week voor de start bekend maakte dat zijn pupil Zarkallani van de H.H. Aga Khan aan de koers deel zou nemen waardoor zijn vaste topjockey Christophe Soumillion, die aanvankelijk Sottsass zou berijden, Zarkallani diende te berijden en de Italiaanse jockey Christian Demuro een week voor de race werd geboekt en invloog om Sottass te berijden.

Droom die uitkwam

Voor de hevig geëmotioneerde Demuro was de overwinning een droom die uitkwam. “Sottsass liep een perfecte koers en ik kon in de laatste bocht voor de finish mooi achter favoriet Persian King blijven en hem op die manier in de gaten te houden. In de laatste 400 meter spoorde ik Sottsass aan te versnellen en het paard accelereerde meteen en bleef die versnelling aanhouden. In de laatste 100 meter koers zat er niemand meer naast mij en wist ik dat wij gewonnen hadden. Daarna besef je pas hoe snel het ging en met hoeveel afstand de overwinning is behaald. Ik heb voor trainer Rouget meerdere Group I races gewonnen en deze Derby overwinning is de kers op de taart”

Vanuit het ziekenhuis

Trainer Rouget miste de race en vierde vanuit zijn ziekenhuisbed deze zoete overwinning en liet zich desgevraagd nog niet uit of Sottsass in de Prix de l’Arc de Triomphe zal starten.

Saillant detail is dat H.H. Aga Khan de fokker is van Siyouni, de vader van Sottsass, en dat de moeder van Sottsass een dochter van Galileo is.

Sottsass won de race in een record- én baantijd van 2.02.9 voor Persian King en de derde aankomende Motamarris.

