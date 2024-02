Spirit Dancer wint de Neom Turf Cup 2024, de Vries derde

De Group II de Neom Turf Cup was gedoteerd met $2 miljoen en vond plaats over 2100 meter op gras. Oisin Orr won de ren met Spirit Dancer, nadat het er lange tijd naar uitzag dat Ryian Moore op Luxembourg zou gaan winnen. Oisin Orr kon Spirit Dancer in het midden van het deelnemersveld laten ontspannen en liet hem na de laatste bocht aan zijn opmars beginnen. Spirit Dancer bleef de laatste 200 meter versnellen en won de ren met een lengte voorsprong voor de Japanse deelnemer Killer Ability onder Christian Demurro en Calif onder Adrie de Vries.

Sir Alex Ferguson, de voormalig manager van Manchester United, besloot een paar jaar geleden om met zijn vriend Niall McLoughlin een paard te fokken, Spirit Dancer. “Het is fantastisch, na Bahrein kom je hier en kijk je naar de prestaties van Oisin en het paard en het is ongelooflijk. Oisin zei vanmorgen dat het paard steeds beter wordt. Ook Richard Fahey, de trainer, gaf ons dat vertrouwen. Ik droomde vannacht dat wij zouden gaan winnen maar ja, je mag nooit te zelfverzekerd zijn.”

Mede-eigenaren Ged Mason en Peter Done zeiden: “Het is absoluut geweldig. Alle lof voor het paard en Oisin voor die geweldige rit. Wij kochten een aandeel in het paard toen hij twee jaar was. Als Sir Alex vraagt: wil je een aandeel, wat zeg je dan? Dan zeg je geen nee! Na Bahrein hebben wij een heel groot bod gekregen, maar wij hebben het afgewezen. Je ziet nu wat voor een goede beslissing dat was. Het paard is net een stoommachine.”

De Vries derde met Calif

De door Fawzi Nass getrainde Calif zorgde voor een mooie verrassing. Adrie de Vries hield hem gedurende het grootste deel van de ren in de achterhoede en uiteindelijk, toen zich een gaatje voordeed, versnelde Calif dusdanig dat hij als derde eindigde en het prijzengeld voor de derde plaats van $ 200.000 veilig stelde. De Vries zei na afloop “het was een goede en mooie ren waarbij ik naar de buitenkant kon uitwijken. Ik kreeg niet gelijk een gaatje dus ik moest nog meer naar de buitenkant uitwijken, maar hij finishte echt goed en ik denk dat alle betrokkenen heel gelukkig zijn met wat zij vandaag van het paard zagen.” Naast deze € 200.000 verdiende De Vries nog $ 40.000 voor de eigenaren door op Hiab Al Zaman als zesde in de Obaiyah Classic te finishen.

