Sprinter Stakes Japan voor Tower of London

Ook vandaag lieten renstal Godolphin en de Japanse stoeterij Darley, beide eigendom van HRH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, weer van zich horen. Op de renbaan van Nakayama vond de Sprinters Stakes, een group I ren over 1.200 meter op gras voor driejarige- en oudere paarden plaats. De Japans gefokte Tower of London won de wedstrijd voor Godolphin. Het prijzengeld bedroeg ruim 2 miljoen US dollars waarvan ruim 950.000 voor de winnaar.

Met een internationaal topveld van 16 deelnemers werd het weer een overwinning voor een in Japan gefokt paard. De laatste jaren gingen de Japanse deelnemers met de overwinningen van deze koers aan de haal; dit jaar met Tower of London en vorig jaar met Fine Needle. Het race-record van 1:06.7 werd behaald door Lord Kanaloa die deze race in 2012 en 2013 won. Tower of London won de race voor Mozu Superflare en de als derde aankomende Danon Smash.

Ticket naar Breeders’ Cup

De in 1967 opgerichte Sprinters Stakes staat inmiddels qua rang gelijk aan de Takamatsunomiya Kinen, ook een Group I ren over 1200 meter) die in Japan in het voorjaar wordt gehouden en sluit aan bij de Breeders ‘Cup Challenge Series. Het winnen van een van deze Challenge Series levert een automatische deelname aan de Breeders’ Cup op.

Code of Honor haalde gisteren in Belmont Park zijn entree ticket voor de Breeders’ Cup Classic binnen, vandaag deed de vierjarige Tower of London (Raven’s Pass x Snow Pine) dat dus in Japan. Tower of London mag meedoen aan de Breeders’ Cup Turf Sprint.

Lemaire: ‘snelle baan’

Tower Of London wordt getraind door Kazuo Fujisawa die onder andere in 2017 met Rey de Oro de Japanse Derby won. Christophe Lemaire (de vaste jockey van de Japanse supermerrie Almond Eye) werd als jockey geboekt. Lemaire “het baanoppervlak was als erg snel gekwalificeerd en dat levert de koplopers in zo’n korte race altijd voordeel op. Het is dus heel moeilijk om vanuit het achterveld op Nakayama te winnen. We hadden een niet al te beste positie in het veld en hielden favoriet Danon Smash in de gaten die aan de reling koerste. Toen ik Tower of London na het uitkomen van de laatste bocht aanspoorde reageerde hij sterk. Het paard heeft veel talent en wordt bij iedere start sterker”

Harry Sweeney, president van Godolphin in Japan, suggereerde dat de Breeders ‘Cup op de agenda zou kunnen staan voor Tower Of London. “We zullen met de trainer gaan overleggen en een voorlopig plan opstellen. De race van vandaag was een win-and-you’re-in voor de Breeders’ Cup, dus daar zullen we binnenkort over moeten beslissen. Tower Of London blijft volgend jaar in training en het is zeer waarschijnlijk dat hij naar het buitenland zal reizen.”

Bron: Horses.nl