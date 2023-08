Stabiele Hukum laat zijn spierballen zien in de King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes

De King George VI & Queen Elizabeth Qipco Stakes is een Group I ren over 2405 meter op gras te Ascot die vanaf 1951 wordt verreden en het is dé grootste internationale open klasse ren over die afstand in Engeland. De ren is een strijd tussen generaties en staat in de wereldwijde lijst van Group I rennen in de top tien. De door Owen Burrows getrainde zesjarige Hukum (Sea The Stars x Aghareed) koerste naar de winst.

Met 10 deelnemers waaronder meerdere Group I winnaars was het een kwalitatief heel sterk veld. De driejarige Auguste Rodin die Engelse en Ierse Derby dit jaar won, de vierjarigen Emily Upjohn die op 2 juni de Coronation Cup te Epsom won, Westover, die de Ierse Derby op zijn sloffen in 2022 en twee weken geleden de grand Prix de Saint-Cloud won en de zesjarige Pyledriver, die deze ren vorig jaar en vorige maand te Hardwick Stakes te Ascot won, golden als favorieten.

Spierballen

De door Owen Burrows getrainde zesjarige Hukum (Sea The Stars x Aghareed) koerste comfortabel in het middenveld en bij het uitkomen van de laatste bocht bleef jockey Jim Crowley geduldig wachten op een gaatje tussen de deelnemers voor hem. Dat geduld werd beloond maar betekende niet dat Hukum gemakkelijk met de overwinning aan de haal kon gaan.

In een felle strijd tegen de twee jaar jongere Westover liet Hukum zijn spierballen zien en won met een hoofdlengte voor Westover met 4 ¾ lengte daarachter de driejarige King Of Steel. Voor trainer Owen Burrows kon de dag al niet meer stuk toen zijn pupil Alflaila, 25 minuten voordat Hukum als winnaar werd gehuldigd, de Group II York Stakes won.

Trainer Burrows: “Wij hadden het gevoel dat Hukum nog nooit zo goed was geweest als vandaag. Het is een taai paard en blijft tot op de laatste meter strijden. Ik bedankte Sheikha Hissa Hamdan Al Maktoum (Shadwell Estate Company) dat zij het paard niet uit de training heeft gehaald en petje af voor mijn team om Hukum in deze vorm te krijgen.”

Voormalige hordenren en steeplechase jockey Jim Crowley kon zijn geluk niet op: “Hukum was mijn eerste Royal Ascot-winnaar, mijn eerste groep 1-winnaar en hij is geweldig. Het is de beste ren die ik ooit heb gereden.”

Auguste Rodin had geen benzine meer in de tank

De Engelse en Ierse derbywinnaar van dit jaar kwam in deze ren niet uit de verf terwijl hij fit in de baan verscheen. Halverwege de ren merkte jockey Ryan Moore dat er geen versnelling meer in het paard zat en nam terecht de beslissing om de driejarige in zijn eigen tempo de ren uit te laten koersen om hem voor blessures en voor de toekomstige rennen te sparen. Voor zowel Moore als trainer Aidan O’Brien en zijn team is het een groot raadsel wat er mis was met het paard en men vermoed dat het iets psychisch is. De komende dagen zal gaan uitwijzen wat er aan de hand was aldus een bezorgde O’Brien.

