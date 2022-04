Stars On Earth en Geoglyph winnen de 1000 en 2000 Guineas te Japan 2022

Gisteren vond op de renbaan van Nakayama de Satsuki Sho, de tegenhanger van de Oka Sho, over 2000 meter plaats. Deze ren die bekend staat als de 2000 Guineas is ook een van de drie rennen voor de Triple Crown 2022. Het was Geoglyph (Drefong x Aromatico) die de editie van dit jaar won. De Oka Sho over 1600 meter werd gewonnen door Stars On Earth (Duramente x Southern Stars).

De Group I klassiekers voor driejarige paarden te Japan zijn vorige week begonnen met de Oka Sho over 1600 meter voor driejarige merries. Oka betekent lentebloesem en die staat nu in Japan in volle bloei net als de driejarige merries maar dan in de bloei van hun rencarrière. Vorig jaar zette het geheel witte paard Sodashi met haar overwinning een baanrecord neer en dit jaar haalde Stars On Earth (Duramente x Southern Stars) de eerste overwinning van deze drie rennen voor de Triple Crown voor merries binnen.

Illuster rijtje

Als de merrie de overige twee rennen voor de Triple Crown 2022 zal winnen, dan kan zij zich in het illustere rijtje van de overige zes merries scharen die deze rennen hebben gewonnen. In 2019 en 2020 werden de renliefhebbers twee jaar achter elkaar getrakteerd op Triple Crown winnaressen en waren het de Japanse supermerries Almond Eye en Daring Tact die hun kroning binnenhaalden.

Geoglyph

Gisteren vond op de renbaan van Nakayama de Satsuki Sho, de tegenhanger van de Oka Sho, over 2000 meter plaats. Deze ren die bekend staat als de 2000 Guineas is ook een van de drie rennen voor de Triple Crown 2022. Hoewel deze ren is uitgeschreven voor driejarige hengsten én merries (er mogen geen ruinen aan deelnemen) verschenen er enkel hengsten aan de start. Het was Geoglyph (Drefong x Aromatico) die de editie van dit jaar won.

Palmares

Na zijn debuut als tweejarige in juni vorig jaar won Geoglyph twee keer op rij, waaronder de Group III de Sapporo Nisai Stakes over 1800 meter en werd hij vijfde in de Group I de Asahi Hai Futurity Stakes over 1600 meter afgelopen december. Jockey Yuichi Fukunaga won in 2020 deze ren met de uiteindelijk Triple Crown 2021 winnaar Contrail en schreef nu met Geoglyph tweede overwinning van de Satsuki Sho op zijn palmares.

Alle vertrouwen

Fukunaga: “Onze start aan de ren was goed en we konden in een ideale positie zitten die cruciaal was om vandaag te winnen. Ik wist al dat Geoglyph in goede vorm was toen ik hem tijdens trainingen reed en had er alle vertrouwen in dat hij in staat was om vandaag te winnen. Hij heeft de kracht om zijn snelheid vast te houden en in Derby zullen we moeten zien of hij de toegevoegde afstand van 400 meter ook aankan”.

Bron: Horses.nl