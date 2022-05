State Of Rest schrijft de Prix Ganay op zijn naam

De eerste internationale Group I ren van Europa voor vierjarigen en oudere paarden over 2100 meter op gras werd gewonnen door State of Rest (Starspangledbanner x Repose) en jockey Joseph O’Brien. De ren op de renbaan van Longchamp heet de Prix Ganay. De ren is vanaf het begin van de classificering van de Group I rennen in 1971 opgenomen in de top van ’s werelds beste Group I rennen.

De ren is vooral befaamd om nu al potentiële kanshebbers voor dé Group I ren ter wereld, de in oktober a.s. te houden Prix de l’Arc de Triomphe, in actie te zien. Waldgeist en Sottsass, eerdere winnaars van de Prix Ganay, wonnen daarna de Arc.

Toppaarden

Onder de zes deelnemende toppaarden bevonden zich Europese toppers uit Frankrijk, Duitsland, en Ierland. Van deze deelnemers verwachtten velen een herhaling van de Prix d’Harcourt met als eerste drie finishende paarden Skaletti, Sealiway en Mare Australis. De laatste won deze ren vorig jaar, Sealiway won afgelopen herfst de Group I Champion Stakes te Ascot en werd op vier en een halve lengte achter Torquator Tasso vijfde in de Arc terwijl de zevenjarige Skaletti 18 van zijn 25 starts, waaronder vorig jaar de Group I rennen de Prix d’Ispahan, de Grosser Dallmayr-Preis – Bayerisches Zuchtrennen en de Premio Roma Italian Champions, heeft gewonnen.

State of Rest

Maar de vierjarige State of Rest (Starspangledbanner x Repose) die door Joseph O’Brien, de zoon van Aidan O’Brien, de Group I Saratoga Derby Invitational Stakes en de Cox Plate in 2021 won bleek uiteindelijk hun grootste tegenstander te zijn.

Bewijs van veelzijdigheid

State Of Rest won zijn derde Group I ren in steeds een ander continent: in Australie en Amerika, en nu in Europa. Het maakt de vierjarige, wiens naam in de praktijk bepaald geen staat van rust betekent, kennelijk niets uit. O’Brien: “Het was een geweldige prestatie, Shane Crosse gaf hem een mooie rit en ik denk het een bewijs is van de kracht van het paard, zijn veelzijdigheid, zijn gestel om zoveel te reizen zoals hij toe nu toe heeft gedaan en om te blijven presteren. De Tattersalls Gold Cup te Ierland en de Prince of Wales’s Stakes te Royal Ascot staan in de planning”.

Bron: Horses.nl