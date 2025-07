Stichting Villa Betty wil Renbaan Duindigt alsnog redden, executieveiling afgeblazen

De Amsterdamse vastgoedinvesteerder Villa Betty heeft de iconische renbaan Duindigt gekocht. De investeerder wil de renbaan zelf, de horeca en tribunes renoveren en kondigt ook de bouw van 'ongeveer 46 villa's' op het terrein aan. De executieveiling is afgeblazen.

De gemeenteraad van Wassenaar reageert verdeeld op de aankoop. De renbaan blijft intact en de rest van het terrein blijft groen, laat wethouder Wim Koetsier (CDA) verheugd weten bij Omroep West. Andere partijen zijn kritisch en vrezen voor de toekomst van de ‘groene long’ op de grens van Wassenaar en Den Haag. Maar een motie om de aankoop tegen te houden haalde het niet.

Duindigt is de oudste draf-en renbaan van Nederland (1906) en is in tegenstelling tot alle andere renbanen in Nederland nooit gesloten. Tot op de dag van vandaag wordt er regelmatig gekoerst en kan er worden gewed. De financiële situatie is al jaren benard. De stichting Beheer Renbaan Duindigt kampt met een schuld van miljoenen.

Stichting Villa Betty deed al in april 2023 een bod op de renbaan. De investeerder kondigde de bouw van de 46 villa’s aan en was bereid om tien jaar lang 250.000 euro per jaar in het complex te steken. Wethouder Koetsier wees dat reddingsplan vorig najaar af. Hij vond dat het oorspronkelijke plan van de vastgoedinvesteerder ‘duidelijke tekortkomingen’ vertoonde.

Faillissement

Omdat de gemeente een voorkeursrecht heeft, bracht die afwijzing de beherende stichting acuut in de financiële problemen. Een faillissement leek onontkoombaar. De executieveiling voor 23 juli was al aangekondigd. Maar die veilig per opbod wordt afgeblazen nu Villa Betty z’n oorspronkelijke bod uit 2023 alsnog gestand doet en per direct een koopovereenkomst heeft gesloten met de stichting Beheer Renbaan Duindigt.

Voor de gemeenteraad van Wassenaar komt de verkoop als een verrassing. D66 is eigenlijk tegen, vooral omdat het open en groene karakter van het terrein in gevaar zou zijn. De partij Lokaal Wassenaar! is ook geen voorstander van het openhouden van de renbaan en beticht voorstanders van te veel sentiment.

