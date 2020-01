Stoeterij sluit na 68 jaar vanwege vermoorde paarden en drama in Libië

De oudste en meest toonaangevende stoeterij van Peru, Haras Barlovento, is overvallen. Acht misdadigers pleegden een gewapende overval waarbij vier belangrijke dekhengsten werden vermoord en geslacht teneinde hun vlees op markten te verkopen. In Libië voltrok een drama waarbij twaalf volbloeden werden gestolen van de Al Shaab Stud door gewapende milities uit Tarhuna.

22 december voltrok zich op Haras Barlovento in Peru een nachtmerrie: acht misdadigers hebben er een gewapende overval gepleegd waarbij het aanwezige personeel werd overvallen. Een nachtwaker werd neergeschoten (de man raakte ernstig gewond) en er vier belangrijke dekhengsten werden geslacht teneinde hun vlees op markten te verkopen.

Vlees verkocht

De stallen van de dekhengsten bevinden zich naast de breedste weg van de stoeterij zodat zij makkelijk toegankelijk zijn voor het geval dat een van de hengsten moet worden vervoerd naar dierenkliniek. De vrachtwagen van de aanvallers stond daar geparkeerd zodat het vlees kon worden geladen om op de markt te worden verkocht.

‘In een klap alles vernield’

Eigenaar Schwartzman: “De criminelen hebben niet alleen de dekhengsten vermoord, maar ook onze illusies, motivatie en passie. In één klap vernietigden ze de hobby die we al zeven decennia nastreven.” Onder de geslachte paarden bevonden zich The Lieutenant, een zesjarige halfbroer van de Amerikaanse Triple Crown-winnaar Justify, Cyrus Alexander, een halfbroer van de Kentucky Derby-winnaar Super Saver, Timely Advice, een zoon van A.P. Indy en vader van winnaars van de South American Classic, en Kung Fu Mambo, een Argentijns gefokte zoon van Giant’s Causeway en winnaar van de Derby Nacional 2012.

Stoeterij sluit haar deuren

Na dit drama zal de stoeterij haar nog resterende paarden veilen en haar stallen sluiten. Veel van de merries die te koop worden aangeboden zijn momenteel drachtig van enkele van de vermoorde hengsten. De misdaad zal naar verwachting ook ernstige gevolgen hebben voor het pendelen van fokpaarden tussen de zuid en noord Amerika vanwege toegenomen verzekeringspremies en kosten van het waarborgen van de veiligheid van de kostbare paarden.

Twaalf volbloeden gestolen in Libië

Al Shaab Stud is een van de grootste stallen in Noord-Afrika en werd in april 2000 opgericht. De stoeterij ligt in de buurt van Tripoli en werd gisteren bezocht door gewapende milities uit Tarhuna. De milities vernielden alle veterinaire- en overige apparatuur, meubels, generatoren en waterpompen en stalen zes drachtige merries die in januari of februari zijn uitgeteld en zes dekhengsten.

Beroemde hengsten

Onder de hengsten bevonden zich Summer Squall, de Australische hengst Churchill Downs die eerst in Australië ter dekking stond voordat hij in 2012 aan de Libische stoeterij werd verkocht, de in Kentucky gefokte zoon van Kingmambo (de halfbroer van A.P. Indy) Eavesdropper, de tophengst van Libië en uit Nieuw-Zeeland afkomstige Brut Force, de door de Australische toptrainster Gai Waterhouse getrainde Backdraft en de in Ierland gefokte Raise a Grand en American Metternich.

Paarden in benen geschoten

Al Shaab’s algemeen directeur en paardendierenarts Dr. Amad Eshaab over het drama: “Mijn hart is gebroken. Het is mijn levenswerk, voor mijn land en landgenoten bewaak ik het nationale erfgoed. De stoeterij heeft bijgedragen aan de oprichting van het Libyan Stud Book en aan de Libyan Horse Racing Authority. Ze schoten twee paarden die gewond waren in de benen en niemand kon meteen euthanasie verlenen.”

Bron Horses.nl