Stradivarius wint vierde opeenvolgende Al Shaqab Goodwood Cup Stakes

Het is het jaarlijkse Glorious Goodwood Festival met diverse Group I, II, III en listed rennen. Het is een zeer populair festival dat altijd druk wordt bezocht en de stilte van vandaag op de renbaan vanwege Covid-19 was ronduit eng. De paarden kon het niet zoveel schelen en de liefhebbers keken thuis naar de clash van vandaag die voorspeld werd tussen de driejarige Ierse Derby winnaar Santiago van trainer Aidan O’Brien en de zesjarige Stradivarius van trainer John Gosden temeer omdat Stradivarius over deze Group I ren van 3.200 meter 5 kilo meer gewicht droeg dan Santiago. Stradivarius (Sea The Stars x Private Life) was desondanks de grote favoriet en hij maakte zijn rol weer waar.

Na de start bevond de zesjarige zich onder Frankie Dettori op een vierde plek in het veld dat, zoals verwacht, werd aangevoerd door Nayef Road. Stradivarius galoppeerde gemakkelijk doch bij het uitkomen van de laatste bocht reed de combinatie zich vast ter hoogte van de reling en raakte ingesloten tussen de andere deelnemers die al aan hun eindspurt bezig waren waardoor het erop leek dat Stradivarius en Dettori de finish zouden gaan missen.

Handelsmerk

Dettori wist zich net op tijd te bevrijden en liet zijn paard los. Dat reageerde onmiddellijk en liet zijn handelsmerk, een hele snelle versnelling, zien en won met een lengte voor Nayef Road die in de Ascot Gold Cup met tien lengte achter Stradivarius finishte en nu weer de tweede viool speelde, voor de derde aankomende Santiago.

Absolute topjockey

Trainer John Gosden: “Frankie liet weer zien dat hij een absolute topjockey is. Hij raakte ingesloten en vertrouwde op zijn paard. Gelet op het gewicht dat het paard vandaag moest dragen was het een geweldige prestatie. Wij gaan Stradivarius voorbereiden op de Prix Foy in september en daarna voor de Prix de l’Arc de Triomphe in oktober.”

Van goeden huize

Dettori: “Ik dacht dat Santiago de gevaarlijkste rivaal was dus probeerde ik achter hem te blijven om hem in de gaten te houden. Ik raakte ingesloten en het werd een sprint over de laatste 350 meter en als je tegen Stradivarius wilt sprinten moet je van goeden huize komen. Het is ongelofelijk te bedenken dat ik drie dagen geleden met stalgenote Enable de derde King George won en nu wéér geschiedenis schrijf door met Stradivarius voor het vierde opeenvolgende jaar de Goodwood Cup Stakes te winnen.”

Bron: Horses.nl