Strijd om de kilo’s bij Grand National

De bekendste steeplechase wedstrijd ter wereld, de Grand National in het Engelse Cheltenham, ziet één van de favoriete paarden voor de eindoverwinning van de startlijst verdwijnen. Tweevoudig kampioen Tiger Roll moet volgens zijn eigenaar teveel gewicht dragen van de official die de 'handicaps' bepaalt. Het paard wordt daarom teruggetrokken.

De nu twaalfjarige Tiger Roll won de Grand National in 2018 en 2019. Het is vrij uniek dat een paard dat twee jaar op rij lukt. De steeplechase heeft een zwaar parcours met 30 struik-hindernissen onderweg. Alle paarden krijgen een ‘handicap’ toegewezen om te proberen de strijd zo gelijk mogelijk te maken. De handicap is gebaseerd op de leeftijd van het paard en zijn prestaties in de afgelopen twaalf maanden.

‘Idioot’

Alle paarden die meedoen moeten minimaal 63,5 kilo dragen (10 stone) en maximaal 74,4 kilo (11 stone en 10 pond). Voorafgaand aan de race worden de jockey met zadel en eventuele verzwaring gewogen. Tiger Roll moest volgens de ‘handicapper’ 71,7 kilo dragen, maar dat vond zijn eigenaar Michael O’Leary teveel voor een paard van zijn leeftijd. “We zijn verantwoordelijk voor zijn welzijn en moeten hem beschermen tegen de idiote ideeën van deze handicapper” aldus O’Leary, die een renstal heeft en tevens de eigenaar van luchtvaartmaatschappij RyanAir is.

Crosscountry

De twee winnaars van de afgelopen jaren kregen het maximale gewicht toebedeeld, maar zij waren toen beide acht jaar oud. Handicapper Martin Greenwood zei in respons dat hij niet kan negeren dat Tiger Roll vorig jaar de cross country in Cheltenham heeft gewonnen en daarbij een aantal zeer goede paarden versloeg. Volgens eigenaar O’Leary loopt Tiger Roll binnenkort weer in die crosscountry van Cheltenham. Het zal de laatste ren van zijn carrière worden. Het Cheltenham Festival vindt plaats in het eerste weekend van april.

Bekijk hier de winst van Tiger Roll in de Grand National van 2019:

Bron: Nationalworld.com / Horses.nl