Super Merrie Almond Eye is de Spring Queen 2020

Zonet werd op de renbaan te Tokyo de Victoria Mile (1600 meter op gras) verreden. De vijfjarige supermerrie Almond Eye (Lord Kanaloa x Fusaichi Pandora) maakte haar favorietenrol waar onder haar vaste jockey Christophe Lemaire en boekte haar zevende Group I-overwinning.

Deze Group I koers is één van de grote voorjaarsrennen in Japan waarin zestien merries van vier jaar en ouder met elkaar streden om de titel van Spring Queen en om het prijzengeld van ruim 1,7 miljoen euro waarvan ruim 900.000 euro voor de winnaar.

Publiekslieveling

Grote favoriet en publiekslieveling was de vijfjarige supermerrie Almond Eye (Lord Kanaloa x Fusaichi Pandora) en zij maakte onder haar vaste jockey Christophe Lemaire haar favorietenrol meer dan waar. Het was de bedoeling dat Almond Eye haar overwinning in de Dubai Turf van 2019 tijdens de Dubai World Cup rennen in maart j.l. zou prolongeren maar het coronavirus deed roet in dat eten strooien en maakte dat de merrie onverrichter zaken weer van Dubai naar Japan werd verscheept.

Slechts met de tong klakken

Na de start vertrokken Trois Etoiles, Megere Su, Danon Fantasy en Contra Check snel met Almond Eye in tweedik spoor op een vijfde plek. Trois Etoiles bleef het veld met twee lengten voorsprong leiden en bij het uitkomen van de eerste bocht veranderde niet veel voor het vijftal. Na het uitkomen van de bocht voor de laatste rechte lijn naar de finish met nog vierhonderd meter te gaan trok Lemaire de merrie naar buiten in een driedik spoor en hoefde enkel met zijn tong te klakken en haar met zijn handen aan te sporen om haar te laten versnellen. Met nog tweehonderd meter te gaan verpletterde Almond Eye haar concurrentie met een prachtige uitgestrekte galop en won met vier lengten verschil voor Sound Chiara en Normcore. Trois Etoiles die de hele koers het tempo bepaalde werd nog nog knap vierde.

Zevende Group I-overwinning

De overwinning in de Victoria Mile leverde Almond Eye haar zevende Group I zege op. De eigenaar van Almond Eye is de Silk Racing Co. Ltd. Northern Racing. Voor Japanse ingezetenen is het mogelijk om voor ongeveer 600 euro een aandeel in de Silk Racing Club te kopen. Deze aandelen worden jaarlijks uitgegeven en zijn snel uitverkocht. Het is een prachtige investering om de rensport voor iedereen toegankelijk te maken, mee te laten juichen én mee te laten delen in de grote successen van Silk Racing en hun aankopen van toppaarden. Almond Eye won tot en met vandaag ruim 8,7 miljoen euro.

Goede conditie

“Met Almond Eye is alles goed gegaan sinds zij onlangs uit Dubai terugkwam naar ons Miho trainingscentrum”, aldus trainer Sakae Kunieda. “De merrie verkeerde zowel fysiek als mentaal in een goede conditie, was ontspannen en haar training van afgelopen week verliep gladjes. Deze renbaan past goed bij haar, zij startte goed en kreeg een goede koerspositie.”

