Super Saturday 2022 levert Adrie de Vries, Shadwell en Godolphin grote successen op

Super Saturday, de tweede grootste renmeeting van het seizoen van de UAE werd in 2003 geïntroduceerd en de zeven hoofdrennen zijn de spiegelbeelden van de met 30,5 miljoen dollar-gedoteerde rennen die tijdens de Dubai World Cup op 26 maart a.s. worden gehouden. De Super Saturday rennen gelden als een generale repetitie en waren uiterst succesvol voor Adrie de Vries, eigenaren Shadwell en Godolphin en publiekslieveling Hypothetical. Voor de deelnemers kon er, verdeeld over negen rennen, ruim 2,3 miljoen dollar worden verdiend.

De Vries verrast en wint met Desert Wisdom met gemak de Group III de Burj Nahaar

Deze met 250.000 dollar-gedoteerde Group III ren over 1600 meter op zand kende aanvankelijk twaalf deelnemers waarvan er uiteindelijk elf van start gingen. Vertrokken uit startbox 1 bleef De Vries op Desert Wisdom (Dubawi x Tulips) comfortabel aan de reling en achter de koplopers koersen. In de laatste vijfhonderd meter kroop hij steeds dichterbij en toen hij een gaatje vond piepte De Vries daar doorheen. Het verdere verloop leidde ertoe dat de combinatie verrassend gemakkelijk met 1,5 lengte voor Mubakker en de derde aankomende Tuz won.

“Desert Wisdom deed het de hele koers al goed en toen ik richting finish een gaatje vond versnelde hij, liep sterk door en won op een mooie manier”, aldus De Vries, die Desert Wisdom rijdt voor voor trainer Ahmed Al Shemaili en eigenaar Hassan Saleh Al Hammadi.

Nog meer succes

Een uur later werd De Vries tweede op Withering in de met 170.000 dollar-gedoteerde Al Bastakya over 1900 meter op zand en een half uur daarna vijfde met Salute the Soldier in de hoofdkoers de Al Maktoum Challenge R3. In totaal won De Vries gistermiddag 180.500 dollar voor zijn eigenaren.

Hypothetical wint de Group III Al Maktoum Challenge R3

Een van de toppers van de middag was de met 450.000 dollar-gedoteerde Al Maktoum Challenge R3. Deze ren over 2000 meter op zand geldt als dé voorbereidingskoers van de Dubai World Cup en werd vorig jaar gewonnen door De Vries op Salute the Soldier. Er vertrokken veertien paarden met klinkende namen van start, alleen de paarden uit de USA en Engeland ontbraken nog omdat zij nog in het buitenland in training staan en binnen nu en twee weken naar Dubai gevlogen zullen worden. Voorafgaand aan de ren waren er genoeg speculaties over de eventuele winnaar waaronder ook over publiekslieveling Hypothetical (Lope De Vega x Peut Etre). De vijfjarige van eigenaar Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum en trainer Salem bin Ghadayer maakte onder jockey Mickael Barzalona die verwachtingen van start tot finish waar. Salute The Soldier werd vijfde.

Dubbel voor Shadwell

Het hoogtepunt van de rennen op gras was de Group 1 Jebel Hatta over 1800m die werd gewonnen door Alfareeq (Dark Angel x Urjuwaan) die in Meydan door Musabbeh Al Mheiri voor eigenaar Shadwell wordt getraind. De vijfjarige won voor de vierde keer en zal hoogstwaarschijnlijk van start gaan in de Dubai Turf op 26 maart a.s. Eerder deze middag won favoriet Hukum (Sea The Stars x Aghareed) de Group II Dubai City Of Gold over 2410 meter op gras voor Shadwell en het paard zal waarschijnlijk aan de Sheema Classic op 26 maart a.s. deelnemen.

Dubbel voor Godolphin en een baanrecord

Een topveld van zestien paarden vertrok aan de Group III Nad Al Sheba Turf Sprint over 1200 meter en zoals verwacht won de vijfjarige Man Of Promise (Into Mischief x Involved) met William Buick aan boord voor trainer Charlie Appleby en eigenaar Godolphin. Drie en een half uur later wonnen de pupillen van Godolphin de Ras Al Khor, de nieuwe conditie-ren op gras over 1400m. De uitslag werd volledig door Godolphin gedomineerd, die de eerste vier finishplekken claimde. Onder Frankie Dettori won Storm Damage (Night Of Thunder x Sundrop) in een baanrecord voor trainer Saeed bin Suroor voor stalgenoot Mutafawwiq en finishte de voor Godolphin door Charlie Appleby getrainde paarden Path Of Thunder en D’Bai als derde en vierde.

Bron: Horses.nl