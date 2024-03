Super Saturday 2024 succesvol voor De Vries en voor Godolphin

Op de Super Saterday, de tweede grootste renmeeting van het seizoen van de UAE, heeft Adrie de Vries met Fort Payne (Rio de la Plata x Lady Verdy) de Group III Ras Al Khor over 1.400 meter op gras gewonnen. Cinderella's Dream (Shamardale x Espadrille) won onder een jockey zonder stijgbeugels moeiteloos de UAE 1000 Guineas.

Super Saturday werd in 2003 geïntroduceerd en een deel van de hoofdrennen zijn de spiegelbeelden en de generale repetities van de met 30,5 miljoen dollar gedoteerde rennen die op de Dubai World Cup op 30 maart worden gehouden. Er viel in de negen rennen ruim 2,6 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen dat door Emirates, dé luchtvaartmaatschappij van de UAE werd gesponsord.

Cinderella’s Dream

De driejarige Cinderella’s Dream had al vanuit haar drie starts er drie gewonnen en voegde met haar vierde start vandaag een vierde overwinning aan toe. Het is een belangrijke klassieke ren voor driejarige merries en de manier waarop William Buick op Cinderella’s Dream deze ren won, verdient veel respect. Na de start was de merrie behoorlijk sterk en wilde voorwaarts, maar Buick doseerde haar en kreeg haar wel, maar zichzelf niet zo mooi in balans. Met nog zo’n achthonderd meter te gaan schoof het renzadel naar voren en restte Buick niets anders meer dan zijn voeten uit de stijgbeugels te halen en het paard tussen zijn benen te klemmen.

Ander verhaal

Dat hij kan rijden dat wisten wij al, maar met een gemiddelde snelheid van 60 km per uur op een driejarige Engelse volbloed te koersen, is een ander iets. Buick bleef kalm en stuurde de merrie naar voren en 300 meter voor de finish hoefde hij maar een keer zijn armen voorwaarts te bewegen en het was alsof de rest stilstond. Op zijn handen finishte Buick voor trainer Charlie Appleby en eigenaar Godolphin met 5 ½ lengte voor Geologist en Yamamah. De trainer en de eigenaar wonnen vervolgens met de vierjarige Bold Act de Dubai City Of Gold over 2410 meter op gras voor de vierde keer en met de driejarige Legend Of Time de Jumeirah Classic over 1800 meter op gras.

De Vries wint met Fort Payne

De Franse trainer Nicolas Caullery had Adrie de Vries geboekt om de zesjarige Fort Payne te berijden en dat was een goede zet. Met zestien paarden die van start gingen, bleef de combinatie op een vierde positie koersen en met nog vierhonderd meter te gaan moest De Vries het paard desondanks naar de buitenkant trekken om richting finish te stormen. Het werd een mooie finish waarbij de klasse en de vechtlust van het paard ten toon gesteld werden. Met een halslengte won de combinatie voor Tamborrada en de derde aankomende Echo Point.

Prijzenregen

De Vries had het paard eerder in Abu Dhabi al gereden en vond dat de trainer en diens personeel fantastisch werk hadden verricht. De Vries werd in de meeting van vandaag nog twee keer vijfde, een keer vierde en een keer derde. Gisteren in Jebel Ali won hij op Military Artist de Al Nawayaf Stakes en op 17 februari in Abu Dhabi werd hij derde in de Group I HH Presidents Cup op Al Riffaa. In een tijdsbestek van nog geen veertien dagen won De Vries alleen al in de UAE een dikke 400.000 euro.

Mooiste overwinning

Een van de mooiste overwinning van vandaag was die van Military Law. In 2021 zou hij van start gaan in de Dubai World Cup, maar vlak voor de start ging hij er vandoor en werd teruggetrokken. In de Group II de Al Maktoum Classic, de hoofdren van vandaag over 1.900 meter op gras bewees de negenjarige oude rot in het vak dat hij nog wel degelijk meetelt. Trainer Musabbeh Al Mheiri jad Oscar Chavez voor de rit geboekt en Chavez bereed het paard vlekkeloos. De combinatie won met 1 lengte voor Walk Of Stars en de derde aankomden Clapton. Chavez had nog niet eerder zo’n grote ren gewonnen en was heel blij.

Bron: Horses.nl