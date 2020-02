Supermerrie Black Caviar aanwezig bij naar haar vernoemde sprintkoers

Iedereen in de rensport kent haar: Black Caviar (Bel Esprit x Helsinge) de supermerrie uit Australië en door de betrokkenen liefkozend “Nelly” genoemd. Zij werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) die de World Thoroughbred Racehorse Rankings samenstellen tot wereldkampioen sprinter gekroond.

In 2011, 2012 en 2013 werd zij tot Australisch paard van het jaar en tot Australisch kampioen sprinter gekroond. In 2012 werd zij tot Europees kampioen sprinter gekroond. De merrie won 25 maal op rij en zette daarmee een record neer dat enkel door Winx werd verbeterd. De dramatische overwinning te Royal Ascot, toen haar jockey zijn handen te vroeg neerzette en vlak voor de finish weer volop aan de slag moest en de uitzonderlijke kwaliteit van de merrie weer bovenhaalde, staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Black Caviar is in 2013 de fokkerij ingegaan en beviel in september 2014 van haar eerste van haar vier veulens.

Hereniging

Met haar veulen van 2017 More Than Ready (thans een tweejarige), haar eigenaren en alle betrokkenen waaronder haar voormalige trainer Peter Moody en haar vaste jockey Luke Nolen werd Black Caviar voor een uitzinnig publiek vandaag op de Flemington renbaan herenigd. Het is ongelofelijk hoe goed de merrie na het aantal veulens dat zij heeft gehad er uit ziet. Omdat Black Caviar een icoon voor Australië is, is in haar geboorteplaats een levensgroot bronzen standbeeld geplaatst en is een Group I sprintkoers naar haar vernoemd: De Black Caviar Lightning Stakes over 1000 meter voor tweejarige en oudere paarden met een te verdelen prijzengeld van $ 750.000. Deze koers won Black Caviar zelf in 2011, 2012 en 2013.

Gytrash wint de koers

Van de zeven topsprinters in de koers was het Gytrash (Lope de Vega x Miss Barley) de door Gordon Richards getrainde vierjarige die na een rustperiode van 168 dagen de oude rot in het vak Redzel met een lengte in de laatste vijftig meter voor de finish voorbleef en hem met diezelfde afstand onder jockey Mark Zahra versloeg. Derde aankomende was Loving Gaby.

Bron: Horses.nl