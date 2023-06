Supermerrie Blue Rose Cen wint met gemak de 174ste Longines Prix de Diane

De Longines Prix de Diane, de Derby van de merries werd dit jaar gewonnen door een supermerrie met een ijzersterke geest, souplesse en kracht. Deze Blue Rose Cen (Churchill x Queen Blossom), die op 14 mei j.l. de Poule d’Essai des Pouliches met gemak won, gold als favoriet en won weer met gemak.

De Longines Prix de Diane, de Derby van de merries, is een klassieker in Europa en wordt gehouden te Chantilly, het renpaardenparadijs onder de rook van Parijs. De renbaan van Chantilly dateert uit 1834 en beslaat 8000 hectare aan bossen, weilanden en kilometers aan gras- en zand trainingsbanen met hellingen. Iedere ochtend trainen ruim 2400 renpaarden te Chantilly waarvan de infrastructuur wordt beheerd door France Galop. Deze met 1 miljoen euro gesponsorde Group I ren voor driejarige merries over 2100 meter is het Franse equivalent van de Epsom Oaks te Engeland. De “Diane” is qua kleding en hoedjes de tegenhanger van Ladies Day te Royal Ascot. 15 van Europa’s beste driejarige merries vertrokken van start en de winnares van deze race wordt traditioneel gekroond tot Koningin der Merries en wordt daarnaast ingeschreven voor de in oktober te houden Prix de l’Arc de Triomphe.

Supermerrie met ijzersterke geest

Blue Rose Cen (Churchill x Queen Blossom), die op 14 mei j.l. de Poule d’Essai des Pouliches met gemak won, gold naast Jannah Rose als favoriet en het was een vrij gemakkelijke overwinning voor deze uitzonderlijk goede merrie. Blue Rose Cen koerste comfortabel op een derde en vierde plek aan de reling en pas in de laatste vierhonderd meter werd de merrie aangespoord om te versnellen. Blue Rose Cen won de ren met vier lengten gemakkelijk voor de uit Ierland ingevlogen Never Ending Story die een neusje voorbleef op Tasmania die als derde finishte. De pas 36-jarige trainer Christopher Head “ik vind het vrij ongelooflijk, de merrie heeft een geest van staal die met souplesse en kracht gepaard gaat. Jockey Aurélien Lemaître heeft perfect gereden en dat is eigenlijk logisch omdat hij de merrie door en door kent”

Het zit in de familie

Christopher Head, een telg uit de wereldberoemde familie Head, is de rijzende ster onder de volbloedtrainers. Voor alle renliefhebbers heeft zijn achternaam een legendarische klank. In 1880 begon de familie Head naam te maken toen betovergrootvader William Senior en, in de jaren veertig, zijn grootvader Alec Head in Frankrijk successen boekte waar menigeen alleen maar van kan dromen. Alec Head werd trainer en won 84 Group I rennen, waaronder vier Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Hij ging begin 80-jaren met pensioen en wijdde zich aan de fokkerij op de stoeterij Quesnay waar vele kampioenen zoals Trêve, Bon Mot en Detroit (allemaal winnaars van de “Arc”) werden geboren. Freddy Head, de vader van Christopher, was een topjockey en won ook viermaal de “Arc”.

In 1997 besloot Freddy om ook trainer te worden en zijn topmerrie Goldikova, die 14 Group I rennen won, deed de rensportwereld watertanden. Freddy gaf eind vorig jaar de fakkel door aan zijn zoon Christopher en aan zijn dochter Victoria. En dan is er natuurlijk ook nog tante Christiane (Criquette) Head die de enige vrouwelijke trainer is die drie keer de “Arc” won, in 1979 met Three Troikas en in 2013 en 2014 met Trêve. Sinds 2018 traint Christopher te Chantilly en vorig jaar won hij met Blue Rose Cen de Group I Qatar Prix Marcel Boussac, de beste Franse ren voor 2-jarige merries. Blue Rose Cen is eigendom van Leopoldo Fernández Pujals, een in Cuba geboren ondernemer die zijn fortuin in Spanje maakte met zijn thuisbezorgketen Telepizza.

Bron: persbericht