Technician wint Prix Royal Oak onder zware omstandigheden

Vandaag vonden er twee Group I-rennen op de Parijse renbaan Longchamp plaats. Vanwege de regen was de baan als 'zeer zwaar' gekwalificeerd. Prix Royal Oak levert de driejarige Technician zijn eerste Group I-overwinning op, in het Criterium International pakte Alsom de winst.

De laatste Group I rennen worden voor de start van het winterseizoen in Europa gehouden. Daarna gaan de internationale toppers op rust, of worden ze ingeschreven voor de koersen in de USA, Dubai, Hong Kong, Japan en Australië.

Prix Royal Oak

Met slechts zes deelnemers aan deze stayerskoers over 3100 meter die vanmiddag voor de 130ste keer werd gehouden was het de driejarige hengst Technician (Mastercraftsman x Arosa) die tweeëntwintig dagen geleden te Longchamp al de Prix de Chaudenay, een Group II ren over 3000 meter, won en dat vandaag dunnetjes overdeed onder dezelfde jockey, Pierre-Charles Boudot.

De driejarige koerste tegen slechts één leeftijdgenoot, Iskanderhon, die in de Prix de Chaudenay als derde achter Technician finishte. De rest van het deelnemersveld bestond uit oudere toppaarden als Call the Wind, Holdthasigreen en Lah Ti Dar. Na de start hield Boudot zijn paard tot aan het uitkomen van de laatste bocht in een vierde positie en met nog 600 meter te gaan bewoog zich de combinatie naar voren en streed naast Call the Wind. Tweehonderd meter voor de finish nam Boudot de leiding over en won met 1 ¾ lengte voor de vijfjarige Call the Wind en de derde aankomende zevenjarige Holdthasigreen (de winnaar van deze race in 2018). De door John Gosden getrainde enorm grote merrie Lah Ti Dar onder Frankie Dettori finishte als vierde en schoot opnieuw tekort.

Winnende trainer Martin Meade zei na afloop: “Technician is nog jong en gaat nu op welverdiende rust. In de tussentijd zullen wij de plannen voor de toekomst gaan smeden.”

Slechts twee paarden in het Criterium International

Het was geen spannende koers voor de tweejarige paarden over 1400 meter in deze Group I-ren. Aanvankelijk stonden er vier paarden ingeschreven waarvan Lady Penelope (Aidan O’ Brien) en Wichita (Joseph O’Brien) voor de koers werden teruggetrokken. De twee resterende deelnemers Alson van trainer Jean-Pierre Carvalho en Armory van trainer Adain O’Brien vertrokken en het was Alson (Areion x Assisi) die na de start naast Armory bleef koersen en daarna de leiding nam.

Armory, die door zijn jockey Donnacha O’Brien vanaf vier honderd meter voor de finish al flink werd aangespoord om te versnellen, kwam er niet meer aan te pas. Dettori hield zijn handen stil en won gemakkelijk met 20 lengten voor Armory.

Alson is in het bezit van Gestüt Schlenderhan die afgelopen week aankondigde dat zij per 1 januari 2020 met paardenraces stopt. Voor hun vaste succesvolle trainer Carvalho een zure aankondiging maar deze Group I verzacht voor hem wellicht iets van het gemis van de toppaarden van Schlenderhan. Alson leverde jockey Frankie Dettori zijn 19e Group I overwinning van 2019 op. Dettori sprong in de winnaarsring niet, zoals te doen gebruikelijk, vanaf zijn paard in de lucht omdat hij met de zachte ondergrond geen enkel- of andere blessure wilde riskeren met het oog op de Breeder’s Cup races die volgend weekend van start gaan.

Bron: Horses.nl