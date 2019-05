The boys in blue van Godolphin winnen de 300ste Group I ren

Het Europese renseizoen is volop bezig met de voorbereidingen voor de klassieker der klassiekers, de Derby. De race voor drie jarige hengsten en merries vindt per land tussen mei en juli plaats en de voorbereidende koersen, de zogenoemde Produktenrennen maakt dat de driejarigen tegen hun seksegenoten koersen. Vandaag vonden te Longchamp, Parijs, de Emirates Poule d’Essai des Poulains en de Emirates Poule d’Essai des Pouliches plaats als voorbereiding op de Prix du Jockeyclub (de Franse Derby). Het waren de paarden van Godolphin die beide races wonnen en daarmee het totaal aan G I overwinningen voor Godolphin op 300 brachten.

De driejarige hengst Persian King (Kingsman x Pretty Please) vertrok als torenhoge favoriet aan de race over 1609 meter op de door de regen als zwaar gekwalificeerde grasbaan te Longchamp. De driejarige is het winterseizoen als een van de meest opwindende paarden van Europa ingegaan ondanks het feit dat hij te Newmarket van topper Magna Grecia verloor. Godolphin ervoer dat ook zo en kocht samen met de familie Wildenstein een aandeel in het paard. De vader van Persian King is Kingman die onder trainer John Gosden (ook de trainer van Enable) meerdere klassiekers op zijn naam schreef en daarna de fokkerij is ingegaan. Een mogelijke rematch met Magna Grecia in de St James’ Palace Stakes te Royal Ascot blijft volgens trainer André Fabre tot de mogelijkheid behoren hoewel de voorkeur uitgaat naar de Qipco Prix du Jockey Club te Chantilly. Persian King won gemakkelijk voor Shaman en de derde aankomende San Donato. De betrokkenen maakten zich aanvankelijk zorgen over de zware bodemgesteldheid van de renbaan maar na een telefoontje van John Gosden die zei dat Kingman nimmer problemen met zware grond had ondervonden verdwenen die zorgen. Voor jockey Pierre-Charles Boudot was het zijn eerste Group I overwinning.

Castle Lady levert Godolphin de 300ste Group I overwinning

35 minuten nadat Persian King de Hengsten Produktenren won was het de driejarige merrie Castle Lady (Shamardal x Windsor County) die als favoriet de editie van de merries op haar naam schreef en daarmee de 300ste Group I overwinning voor Godolphin boekte. Getraind door Henry Pantall en bereden door jockey Mickael Barzalona won de merrie na strijd met een neuslengte voor Commes en de derde aankomende East. Castle Lady heeft nimmer als tweejarige gekoerst doch boekte haar derde overwinning als driejarige dit seizoen en blijft daarmee tot nu toe 100% ongeslagen.

Bron: Horses.nl