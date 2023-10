Think About It wint met 20 miljoen gedoteerde The Tab Everest

The Everest, de hoogst gedoteerde sprintkoers ter wereld over 1.200 meter op gras met een prijzengeld van 20 miljoen dollar waarvan 7 miljoen voor de winnaar, vond vandaag voor de zevende keer plaats op de renbaan van Royal Randwick te Sidney. De overwinning en de bijbehorende 7 miljoen ging naar Think About It (So You Think x Tiare), voor deze vijfjarige was het zijn elfde overwinning uit twaalf starts.

Australië staat er al jaren om bekend dat zij de beste sprinters ter wereld fokt en uitbrengt. In 2017 werd de ‘The Everest’ georganiseerd om deze sprinters te eren. Door Tab (de totalisator van de erkende wedkantoren in Australië) werd de ren gesponsord met een gigantisch prijzengeld. Het is (nog) geen als Group I gekwalificeerde ren maar het paard dat deze ren wint wordt wereldwijd met belangstelling gevolgd.

Think About It

Net als vorig jaar vertrokken er 12 sprinters van start en de vijfjarige Think About It (So You Think x Tiare) koerste op een comfortabele vierde plek, begon 300 meter voor de finish aan zijn sprint en won met ¾ lengte vrij gemakkelijk voor I Wish I Win met een halslengte daarachter Private Eye de ‘Everest’ van dit jaar. Voor Think About It was het zijn 11e overwinning uit 12 starts.

Dag niet meer stuk

Voor trainer Joe Pride, die naast de overwinning van de ren ook de derde plek met Private Eye claimde, kon de dag niet meer stuk. Ook jockey Sam Clipperton kon het niet geloven en zei: “Ik had een hele mooie positie in de koers en Think About It deed wat heel goede paarden doen: ze elimineren de tegenstanders. Ik ben op deze renbaan als stagaire begonnen en ken ieder grassprietje er van. Ik bedank de trainer het personeel, de eigenaren en mijn vrouw die dit allemaal voor mij mogelijk maken.”

Overig rensport nieuws

Adrie de Vries wint in Duitsland

Adrie de Vries won de met 200.000 euro gedoteerde Ferdinand Leisten Memorial in Baden Baden. Met de tweejarige Wikinger (Ten Sovereigns x Westfalica) won de Vries overtuigend de 1.400 meter koers voor favoriet Ghorgan en de derde aankomende Emir. Daarnaast won De Vries de eerste ren van de meeting van gisteren met Comte Noir en finishte bovendien nog een keer als tweede en een keer als derde.

Ace Impact naar de stoeterij

De driejarige Ace Impact die zes van zijn zes starts, waaronder twee Group I rennen won, gaat de stoeterij in. De eigenaren van de winnaar van de Qatar Prix l’Arc de Triomphe hebben besloten om hun paard niet meer te laten koersen en hem nu al een carrière in de stoeterij te gunnen. Een verstandig besluit want het paard hoeft zich na het winnen van dé Group I ren ter wereld de ‘Arc’ van twee weken geleden voor niemand meer te bewijzen.

Frankie Dettori verlengt afscheid

Het viel te verwachten en het gebeurde. Overal in de Europa vinden afscheidsrennen en evenementen plaats om topjockey Frankie Dettori tijdens zijn afscheidstournee (dat dit jaar eindigt) te eren en de jockey verklaarde eergisteren doodleuk dat hij zijn afscheid toch nog maar even op de lange baan schuift, in de USA zijn carrière voortzet en het niet uitsluit dat hij dit en het volgende jaar in Saudi-Arabië en Dubai zal koersen.

Bron: Horses.nl