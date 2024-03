Tilal Al Khalediah wint Kahayla Classic: ‘Een droom die uitkomt’

De openingsren van de Dubai World Cup rennen is deze over 2.000 meter op zand voor Arabische volbloeden die wereldwijd als de World Cup voor Arabische volbloeds wordt beschouwd. In 1999 kreeg deze ren de Group I status en 13 paarden waaronder acht Group 1-winnaars namen het tegen elkaar op. Asfan Al Khalediah (Laith Al Kahlediah x Mistahilat Al Khalediah) gold als absolute favoriet: de vijfjarige heeft 17 van zijn 17 starts gewonnen en wordt de Arabische Frankel genoemd. Hij werd vergezeld door stalgenoot en mede Group I winnaar Tilal Al Khalediah, die negen van zijn elf starts won en nu met afstand de snelste was in de met 1 miljoen dollar gedoteerde Kahayla Classic.

Het is voor het eerst dat de stalgenoten in dezelfde ren van start gingen. Mutlaq bin Mishriff van Al Khalediah Stables, zei: “Beide zijn illustere kampioenen met gouden prestatielijsten.” Het was niet Asfan maar Tilal Al Khalediah die de achttiende overwinning van Asfan verstoorde met een monsterzege van 9 ½ lengten verschil op zijn stalgenoot die derde werd. Barakka finishte op 6 ½ lengte achter Tilal Al Khalediah. Tilal won nu tien van zijn elf starts.

Beste paarden van stal

“Het zijn de beste paarden in mijn stal”, zei winnende trainer Nasser Mutlaq Alkahtani. “Asfan Al Khalediah had vandaag te maken met veel deelnemers om hem heen en hij moest daardoor wijd koersen. Hij won vorig jaar tien keer in Saoedi-Arabië, waaronder zes Groep 1 rennen, dus misschien was hij vandaag een beetje moe.”

Droom die uitkomt

Winnende jockey Adel Al Furaydi zei: “Het is een droom die uitkomt. Ik ben de eigenaren en trainers erg dankbaar dat ze mij zo’n geweldig paard hebben toevertrouwd. Ik wil ook Sheikh Mohammed en Sheikh Hamdan bedanken voor de kans om op zo’n groot podium te koersen.”

Adrie de Vries toont meesterschap

RB Rich Lyke Me werd knap vierde onder Adrie de Vries. Voor het uitkomen van de laatste bocht moest De Vries het paard behoorlijk aan het werk zetten en dat moest De Vries tot aan de finishlijn volhouden. De Vries zei: “Hij koerst niet meer zoals vroeger maar hij is goed gefinisht.” De Vries won met zijn vierde plek 50.000 dollar voor de eigenaren.

Bron: Horses.nl