Time Warp en Beauty Generation winnen de Group I klassiekers

De publieke tribunes waren om veiligheidsredenen gesloten vanwege het Coronavirus en slechts 400 aanwezigen waaronder trainers, jockeys, eigenaren en het bestuur van de Hong Kong Jockey Club waren vandaag aanwezig tijdens het renprogramma op de renbaan van Sha Tin. Op het programma stonden twee Group I klassiekers: de Citi Hong Kong Gold Cup en de Queen's Silver Jubilee Cup.

Time Warp prolongeert zijn titel uit 2018

De Citi Hong Kong Gold Cup is een met 10 miljoen HKD gedoteerde Group I ren over 2000 meter op gras en is na de Stewards’ Cup de tweede ren voor de Hong Kong Triple Crown. De derde ren is de Champions & Chater Cup die op 24 mei a.s. zal plaatsvinden. De door Tony Cruz getrainde zevenjarige Time Warp (Archipenko x Here to Enternity) onder jockey Joao Moreira prolongeerde zijn titel uit 2018 vrij gemakkelijk en won de ren met ¾ lengte voor Exultant die deze ren vorig jaar won en de derde aankomende Citron Spirit.

Beauty Generation prolongeert zijn titels uit 2018 en 2019

De Queen’s Silver Jubilee Cup is een met 10 miljoen HKD gedoteerde Group I ren over 1400 meter op gras en is onderdeel van de Hong Kong Speed ​​Series. Het was Hong Kongs lieveling en paard van het jaar Beauty Generation (Road to Rock x Stylish Bel) dat in de Longines World’s Best Racehorse ranglijst als een van de beste paarden ter wereld is beoordeeld, die zijn titel uit 2018 en 2019 prolongeerde. Beauty Generation won onder jockey Zac Purton met een halve lengte voor Ka Ying Star en de derde aankomende Hot King Prawn.

Plannen voor Dubai voor Beauty Generation ongewijzigd

“De bekende sterke actie en vechtlust van Beauty Generation is terug aan het komen en ik blijf in hem geloven omdat hij een heel goed paard is”, aldus trainer John Moore. “De plannen zijn om hem naar Dubai te verschepen voor de Dubai Turf (Group I ren over 1800 meter tijdens de Dubai World Cup dag). Ik denk dat het tegen de klok in koersen in Dubai hem goed zal doen”

Bron: Horses.nl