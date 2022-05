Titleholder pakt Tenno Sho met overmacht

Van start tot finish met 7 lengten voorop lopen, dat is niet iedereen gegeven. Titleholder (Duramente x Mowen) onder het zadel van Kazuo Yokoyama deed het op zaterdag in de Japanse Group I ren Tenno Sho, oftewel de Emperor’s Cup.

Een van ’s werelds top 100 Group I rennen is de lente-editie (er is ook een najaars editie) van de Tenno Sho. De met ruim $ 3,7 miljoen gedoteerde lente-editie van zondag werd verreden op de renbaan van Hanshin waar 17 vierjarige en oudere stayers (lange afstandspaarden) hun ultieme uithoudingsvermogen lieten zien over 3.200 meter op gras.

Bewezen op deze afstand

De vierjarige hengst Titleholder (Duramente x Mowen) won in oktober 2021 al de St. Leger (de Kikuka Sho) over 3.000 meter. Het paard had dus al bewezen dat hij een lange afstand aankon. Het vertrouwen van de trainer en de jockey in Titleholder was terecht. Titleholder leidde de ren vanaf de start en won zeer overtuigend met zeven lengten voor de rest van het veld. Titleholder is nu het vijfde paard dat na Gold Ship, Kitasan Black, Fierement en World Premiere zowel Kikuka Sho als de Tenno Sho wint.

‘We waren er klaar voor’

Jockey Kazuo Yokoyama, die Titleholder in diens laatste twee koersen voor die van vandaag bereed, merkte tijdens de trainingen van vorige week al een enorme verbetering van het paard op: “Zowel het paard als ik waren klaar voor de ren van vandaag. Ik voelde die goede vorm ook al toen ik in paradering op hem zat en concentreerde mij op de koers om die in een passend ritme voor hem te kunnen laten plaatsvinden. We konden het tempo in de koers vertragen om zijn uithoudingsvermogen te behouden en in het laatste stuk maakte ik mij geen zorgen over de paarden die achter ons koersten. Ik ben blij dat ik deze ren met Titelhouder heb kunnen winnen en ik denk dat hij in de toekomst steeds sterker zal worden.”

Familietraditie

Kazuo Yokoyama boekte zijn eerste G1-overwinning met deze Tenno Sho editie. Het zit kennelijk in de Yokoyama familie want zijn grootvader Tomio (voormalig jockey) en zijn vader Norihiro (actieve jockey) hebben deze klassieker ook al gewonnen.

