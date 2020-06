Tiz the Law wint de Nyra Bets Belmont Stakes

Normaal is de Belmont Stakes de slotkoers van de Amerikaanse Triple Crown rennen maar vanwege Covid-19 is voor het eerst sinds 1867 de gebruikelijke volgorde van de Kentucky Derby, Preakness Stakes en de Belmont Stakes gewijzigd. De tweede koers van de USA Triple Crown, de Kentucky Derby (2000 meter) is verplaatst naar 5 september a.s. en de Preakness Stakes (1900 meter) vormt nu de slotkoers op 3 oktober a.s.

Gisteren vond met het verrijden van de 152ste Belmont Stakes plaats. Het prijzengeld werd vanwege Covid-19 verlaagd van 1,5 naar 1 miljoen US-dollars en scheelt de winnaar een slordige 270.000 euro. Net als op andere renbanen wereldwijd vond de ren voor de lege tribunes van de renbaan Belmont Park te New York plaats. Waar normaal 100.000 bezoekers de rennen bijwonen waren het gisteren ongeveer 100 mensen bestaande uit jockeys, trainers en renbaanpersoneel. De enige aanwezigen zonder mondkapjes waren de deelnemende paarden.

Bijzondere overwinning

Met een deelnemersveld van 10 over een afstand van 1800 meter op zand was het de driejarige hengst Tiz The Law (Constitution x Tizfiz) die zijn favorietenrol met verve vervulde en met 3 ¾ lengte gemakkelijk onder de 25 jaar oude jockey Manuel Franco uit Porto Rico won voor Dr Post met 1 ½ lengte daarachter Max Player. Het was een bijzondere overwinning want voor het eerst sinds 1882 won een New York’s gefokt paard deze prestigieuze ren. De New Yorkse fokkers en renstal van Sackatoga Stable, gevormd door zes lagere school leerlingen die thans 82 jaar oud zijn, kon haar geluk niet op. Tiz The Law verhoogde met zijn overwinning gisteren zijn winsom met ruim 470.000 euro en heeft tot nu toe bijna 1,3 miljoen euro aan prijzengeld verdiend.

Group I-winnaars

Op het programma stonden nog twee Group I rennen. De Longines Acorn Stakes voor driejarige merries die gewonnen werd door Gamine, getraind door Bob Baffert, en de Jaipur Stakes die gewonnen werd door Oleksandra, gefokt en in eigendom van Team Valor International. Laatstgenoemde is ook de eigenaar van Technician die als torenhoge favoriet van de Gold Cup te Royal Ascot van afgelopen donderdag gold. Na de teleurstellende prestatie in die ren bleek dat Technician, tweevoudig Frans kampioen, een dermate zware peesblessure opliep dat hij niet meer aan de koersen zal deelnemen en de fokkerij in gaat.

Bron: Horses.nl