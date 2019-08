Top racepaard Roaring Lion overleden aan koliek

Roaring Lion, het Cartier Horse of the Year van 2018 en viervoudig Group One winnaar, is na een strijd tegen koliek in Nieuw-Zeeland geëuthanaseerd. De vierjarige zoon van Kittens Joy ging in 2018 met pensioen en stond op de Cambridge Stud in het zuidelijk halfrond.

Het voormalige racepaard onderging twee spoedoperaties, waarbij tijdens de tweede operatie in het Cambridge Equine Veterinary Hospital een kwart van zijn dunne darm werd verwijderd. Het nieuws over het overlijden van Roaring Lion werd bekendgemaakt via de website van Tweenhills, de van oorsprong Britse stal waar hij voorheen stond.

“We zijn er kapot van”

“We zijn er kapot van de dood van Roaring Lion te moeten meedelen, die we hebben moeten laten inslapen na een nieuwe koliekaanval in Nieuw-Zeeland”, kunnen we in het bericht lezen. “Sjeik Fahad (eigenaar) en het hele team van Qatar Racing, Tweenhills, Cambridge Stud en Clarehaven Stables hebben een ware kampioen verloren, die heeft gevochten en gevochten en gevochten.

Niet meer te redden

David Redvers, eigenaar van Tweenhills, voegt hieraan toe: “Om ongeveer 12.00 uur (23.00 uur plaatselijke tijd Nieuw-Zeeland) werd Roaring Lion bij Cambridge Stud onrustig op stal. Na onderzoek door dierenarts Rob Hitchcock, werd hij opgenomen in het Cambridge Equine Hospital. Daar deden chirurgen Alanna Zantingh en Dr. Greg Quinn echografisch onderzoek en om 14.45 uur Britse tijd besloot men met het oog op dierenwelzijn Roaring Lion in te laten slapen.”

Ook op social media wordt eer betuigd aan het opmerkelijke paard.

“Absoluut geschokt te horen dat Roaring Lion is overleden na een dappere strijd tegen koliek. We denken aan alle betrokkenen op Tweenhills en allen die geraakt zijn door zijn grootsheid,” sprak Sky Sports Racing presentator Alex Hammond.

“Slaap zacht, mijn held. Bedankt voor de goede dagen en voor het feit dat ik weer verliefd werd op het racen op een moment dat ik me afvroeg of dit echt de weg was die ik wilde inslaan. Er zal er nooit meer een zijn zoals jij,” zei racefotograaf Francesca Altoft.

Bron: Horse & Hound