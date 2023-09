Topfavoriet Novato wint Derby Duindigt

Afgelopen zondag won de grote favoriet Novato met zijn vaste rijder Jeffrey Mieras de Duindigtse Derby in het zonovergoten Wassenaar met een tijd van 1.15,8 over 2.600 m. De hengst heeft een fantastisch jaar tot nu toe en is nog nooit geklopt door een andere Nederlandse driejarige.

Het publiek werd in Duindigt getrakteerd op een koers uit het boekje. Novato lag eerst tweede, maar nam halverwege de kop. Tweede favoriet Nevada Lobell kwam naar voren, maar kon Novato op de laatste 500 m niet bijhouden. Nicolas Matisse werd op gepaste afstand derde.

M- Derby

Er werden zondag tien koersen verreden, waaronder ook de merrie-Derby (over 2.600 meter). Deze werd gewonnen door Nikita R met toprijder Hugo Langeweg senior. In de serie zat de merrie nog wat vast aan de binnenkant, maar deze koers wist ze vanuit die positie op het laatste moment goed naar voren te komen. De tweede plaats was voor Noillusion, gevolgd door Noa Transs R.

Triple Crown

Na de uitslagen van de beide Derby’s zien we dat alleen Novato nog in de race is voor een Triple Crown bij de 3-jarigen. De derde kroon die hij moet winnen is de Fokkers Trofee. Deze vindt plaats op woensdag 11 oktober in Wolvega.

Uitslag

Bron: Horses.nl