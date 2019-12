Topfavorieten Longines Hong Kong Cup teruggetrokken

Het beloofde het sterkste deelnemersveld in jaren te gaan worden in de Longines Hong Kong Cup en iedereen keek uit naar de clash tussen de topmerries Almond Eye en Magical, maar beiden verschijnen niet aan de start. Een teleurstelling voor de Hong Kong Jockeyclub en de racefans, die de twee topfavorieten graag hadden zien racen tegen elkaar.

Na de Longines Japan Cup vinden de Longines Hong Kong International Races (HKIR) plaats. In de vier Group I rennen van dit programma staan naast de Hong Kong paarden ook veel Japanse en Australische toppaarden ingeschreven terwijl Europa voor een groot deel zal worden vertegenwoordigd door de Ierse, Engelse en Franse deelnemers.

Longines International Jockey Championship

Daarnaast strijden de internationale topjockeys Frankie Dettori, Ryan Lee More, Oisin Murphy, Silvestre de Sousa, Pierre Charles Boudot, Yuga Kawada, Colin Keane en James McDonald tegen de Hong Kong jockeys Joao Moreira, Zac Purton, Karis Teetan en Vincent Ho om de titel van het Longines International Jockey Championship.

Topfavorieten Almond Eye en Magical teruggetrokken

Het beloofde het sterkste deelnemersveld in jaren te gaan worden en iedereen keek uit naar de clash tussen de topmerries Almond Eye en Magical in de Longines Hong Kong Cup. Het is dus een tegenvaller voor de racefans en de Hong Kong Jockeyclub dat deze publiekstrekkers en absolute toppaarden niet tegen elkaar zullen koersen maar er wel toe leidt dat deze editie van de race met de overige toppaarden een spannende open koers zal worden.

Verhoogde temperatuur

De vierjarige Almond Eye stond al in quarantaine in Japan om vrijdagavond naar Hong Kong in te vliegen. Vanwege een verhoogde temperatuur bij het paard besloten de trainer en de eigenaar om Almond Eye weer naar haar stal te vervoeren om haar daar verder in de gaten te houden. Het had immers geen enkele zin om het paard te belasten met een vliegreis en vervolgens een quarantaine in Hong Kong met het risico dat de verhoging bij het paard nog steeds aanwezig zou zijn.

Topfavoriet

Almond Eye was de absolute topfavoriet in deze koers waar de betrokkenen ruim 3,2 miljoen euro konden verdelen waarvoor 1.850.000 euro voor de winnaar. Het welzijn van het paard staat echter voorop en bewijst weer dat het prijzengeld niet de belangrijkste drijfveer is om kost wat kost een paard te laten koersen. Naast het welzijn spelen ook toekomstplannen een rol en ook die belangen zijn groter dan het prijzengeld. Prestaties van een paard werken door in de dekwaarde en in de fokpremies. Een merrie die in grote Group I rennen meer overwinningen dat tweede of derde plaatsen op haar palmares heeft staan heeft immers een grotere waarde voor de fokkerij.

Magical staat al in de fokkerij

De eigenaren van Coolmore gaven trainer Aidan O’Brien opdracht om de vierjarige merrie Magical, recente winnares van de Qipco Champion Stakes op 19 oktober te Ascot terug te trekken uit de Longines Hong Kong Cup. De merrie is gelijk na dat besluit de fokkerij ingegaan waar zij gedekt zal worden door Coolmore’s No Nay Never. Het plotse besluit dient natuurlijk te worden gerespecteerd maar geeft ook hier aan dat er geen garanties, voor in dit geval de Hong Kong Jockeyclub, bestaan dat een ingeschreven paard daadwerkelijk zal koersen en dat ook het te verdelen prijzengeld van ruim 3,2 miljoen euro geen reden vormt voor de eigenaren om hun plotse plannen te wijzigen.

Bron: Horses.nl