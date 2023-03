Topjockey Adrie de Vries vier keer in actie in met miljoenen gesponsorde Dubai World Cup

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries komt vier keer in actie in de met maar liefst 30,5 miljoen dollar gesponsorde Dubai World Cup rennen. De Vries is zeer geliefd onder de eigenaren en trainers vanwege zijn vakmanschap en inzicht en begeeft zich tussen de beste jockeys ter wereld tijdens de Dubai World Cup rennen.

Een grote kans heeft De Vries op de Arabische volbloed RB Rich Lyke Me in de met 1 miljoen dollar gesponsorde Dubai Kayhayla Classic over 2000 meter op zand. De Vries won met RB Rich Lyke Me de eerste Group I ren van het Dubai World Carnival afgelopen januari en het paard werd afgelopen februari onder jockey Alberto Sanna tweede in de Obaya Classic te Riyad. De tegenstanders zijn van formaat maar van een deel ervan heeft de combinatie met ruime voorsprong gewonnen waarmee de kans om te delen in het prijzengeld groot is. De Vries heeft deze ren in 2010 op Jaafer en in 2012 op TM Fred Texas gewonnen. De Vries heeft startbox 14 geloot maar zowel het paard als de jockey zijn in vorm en kennen de baan op hun duimpje.

Desert Wisdom

Daarna rijdt De Vries in de met 1 miljoen dollar gesponsorde Group II Godolphin Mile over 1600 meter op zand op Desert Wisdom, waarmee hij vorig jaar achter Bathrat Leon tweede werd. Afhankelijk van hoe de Japanse paarden de zandbaan van Meydan zullen gaan ervaren heeft de combinatie die uit startbox 7 vertrekt ook hier een gerede kans om bij de eersten te finishen.

In goede vorm

Een uur later start De Vries in de met 1 miljoen dollar gesponsorde Group II de UAE Derby over 1900 meter op zand vanuit startbox nr. 2 op Go Soldier Go, waarmee De Vries op Super Saturday de Al Bastakiya won en op 5 februari de Emirates Airline. Het paard is in goede conditie en heeft in zijn koersen vanaf december 2022 steeds bij de eerste drie gefinisht om vervolgens in februari en maart te winnen.

Salute The Soldier tegen de grote favorieten

Vervolgens rijdt De Vries in de met 12 miljoen dollar gesponsorde Dubai World Cup over 2000 meter op zand op Salute The Soldier, waarmee hij in deze ren in 2021 vijfde werd en op Super Saturday de Group I Al Maktoum Challenge R3 won. Het paard heeft zich de afgelopen twee maanden sterk verbeterd, maar zal het moeten gaan opnemen tegen de grote favorieten Phantalassa en Country Grammer die een maand geleden eerste en tweede in de Saudi Cup werden. Van deze twee is Country Grammer, de winnaar van de Dubai World Cup 2022, de gevaarlijkste tegenstander omdat het paard heeft bewezen dat hij ook goed uit de voeten kan op deze zandbaan.

Bron: Horses.nl