Topjockey Frankie Dettori vraagt faillissement aan

De wereldberoemde jockey Frankie Dettori heeft aangekondigd dat hij zijn faillissement moet aanvragen. In een verklaring vertelt Dettori dat hij er niet in geslaagd is om zijn financiële problemen op te lossen met HMRC, de nationale belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk.

Dettori: ”De afgelopen zes maanden hebben mijn adviseurs samengewerkt met HMRC in een poging om een oplossing te vinden voor mijn financiële situatie. Tot mijn spijt moet ik het faillissement aanvragen. Ik ben verdrietig en in verlegenheid gebracht door deze uitkomst en zou anderen willen adviseren om hun financiële zaken beter in de hand te houden.”

Geen anonimiteit

In december werd bekend dat Dettori betrokken was bij een geschil met HMRC over een regeling om zijn inkomstenbelasting te verlagen. De ruiter had anonimiteit gevraagd tijdens de procedure, maar deze werd opgeheven na verzoeken aan de rechtbank door HMRC en de media.

Puinhoop ontrafelen

Nadat hij in het openbaar werd genoemd, verklaarde Dettori dat hij “nauw had samengewerkt” met HMRC om “de puinhoop te ontrafelen” waarin hij naar eigen zeggen was gebracht door voormalige adviseurs. De jockey hield ook vol dat het openstaande bedrag dat hij HMRC verschuldigd was, was betaald voordat het anonimiteitsbevel werd opgeheven.

Professionele belastingadviseurs

Dettori, drievoudig kampioen van Groot-Brittannië, verklaarde toen: “Een paar jaar geleden heb ik professionele, gespecialiseerde belastingadviseurs in de arm genomen om mijn financiële zaken en die van mijn familie te behartigen. Er werd een structuur gecreëerd en ik kreeg te horen dat deze was goedgekeurd door HMRC. Jaren later is HMRC die structuur aan gaan vechten. Mijn adviseurs zijn toen ontslagen.”

Verenigde Staten

Dettori, 54, is gevestigd in de Verenigde Staten sinds hij zijn beslissing om eind 2023 te stoppen met paardrijden heeft teruggedraaid. Dettori had zich aanvankelijk gevestigd in Californië, maar verhuisde vorige maand naar Florida.

15 miljoen pond

Vorig jaar reed Dettori, wiens vermogen eerder werd geschat op £15 miljoen, 81 winnaars in Noord-Amerika en zijn paarden verdienden meer dan $13 miljoen. Dettori heeft dit jaar 11 winnaars gereden die iets meer dan $1 miljoen verdienden.

Bron: Bloodhorse/Horses.nl