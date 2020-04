Topjockey Hein Bollow (99) overleden

De Duitse topjockey Hein Bollow is vandaag op 99-jarige leeftijd overleden. Vijf dagen geleden kreeg Bollow een beroerte en vandaag bezweek hij in een ziekenhuis in Keulen aan de gevolgen ervan.

Bollow behaalde 1033 overwinningen in zijn carrière als jockey en was net zo succesvol als coach. Hij wijdde zijn leven aan paarden en voordat hij jockey werd reed hij dressuur, springen en polo. Zijn credo: “Al het andere is bijzaak, het paard is het belangrijkst.”

De meest succesvolle renpaarden die hij trainde, waren de derbywinnaars Marduk en Nebos en Bollow ontving in 1975 het Federal Cross of Merit First Class voor al zijn diensten.

Bron: St-Georg