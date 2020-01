Topjockeys laaiend enthousiast na het testen van de King Abdulaziz grasbaan

Woensdag werd geschiedenis geschreven op de King Abdulaziz renbaan te Riyadh te Saoedi-Arabië. Topjockeys Frankie Dettori, James Doyle, William Buick en Daniel Tudhope werden ingevlogen om de nieuwe grasbaan onder normale renomstandigheden te testen.

Onder toezicht van Mike Prosser, de baansecretaris van de renbaan in Newmarket, vertrok het viertal op lokaal getrainde volbloeds aan de testren over 2000 meter. Met name de bochten genoten de speciale aandacht van de jockeys en na die in topsnelheid te hebben genomen en na het passeren van de finishlijn, waren zij alle vier even enthousiast over de grasbaan die door specialisten werd aangelegd.

Met vlag en wimpel doorstaan

Dettori, die de door Ghaith Alghaith getrainde en in eigendom van Majed Mahal W. Albugami zijnde volbloed Giantouch reed, zei dat de grasbaan de eerste officiële test met “vlag en wimpel” heeft doorstaan. “Vandaag hebben we de baan echt getest, wij zijn zo snel als wij konden de bocht ingegaan, en dat was de grootste test die wij wilden doen. De baan is perfect en zo willen wij het graag hebben”

Goede indruk

Buick, die in het zadel van de door S Al Harabi getrainde en eigendom van Prins Faisal Bin Khaled Bin Abdulaziz zijnde Surprise zat, voegt daar aan toe: “Het was een proefrit van meer dan anderhalve kilometer in een behoorlijk tempo en we kregen daardoor een goede indruk van de nieuwe baan. Het koersen in de bochten verliep goed en ik vind de grasmat goed tot stevig”

Stap dichter bij Saudi Cup

ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië, zei: “De succesvolle test van de eerste officiële ren op gras van Saudi-Arabië brengt ons weer een stap dichter bij de enscenering van de Saudi Cup en vormt een nieuwe mijlpaal in onze snel ontwikkelende sportgeschiedenis.”

Internationale toppaarden ingeschreven

De met 1 miljoen dollar gedoteerde Neom Cup over 2100 meter wordt de openingswedstrijd op de nieuwe grasbaan op het acht rennen tellende evenement. Het totale prijzengeld van $ 29,2 miljoen, met als highlight de inaugurale ren van de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup, trekt internationale toppaarden. Voor de met 2,5 miljoen dollar gedoteerde Longines Turf Handicap over 3000 meter zijn al enkele van ’s werelds beste graspaarden, waaronder Melbourne Cup winnaar Cross Counter getraind door Charlie Appleby, de door Aidan O’Brien getrainde Kew Gardens en de recente Pegasus Invitational Turf Cup winnaar Zulu Alpha ingeschreven.

