Toppaarden ingeschreven voor Saudi Cup

Het koninkrijk Saudi-Arabië is met ruim 9.000 volbloeden in training, 5000 fokmerrries en 390 geregistreerde dekhengsten die jaarlijks 2000 veulens voortbrengen belangrijk voor de wereldwijde renpaardenindustrie. ZKH Prins Khalid bin Abdullah al Saud, de eigenaar van Frankel, Enable, Dancing Brave en Arrogate en van de stoeterijen Juddmonte in Ierland, Engeland en Kentucky USA zijn wereldberoemd.Dat belooft wat voor de Saudi Cup.

Prins Khalid is ook eigenaar van de door Juddmonte gefokte en regerende Saudische kampioen Jorvick die bij de Franse trainer David Smaga in training staat.Het meest succesvolle renpaard van Saudi-Arabië is Premium Tap van ZKH King Abdullah die twee Group I rennen in de USA won, derde achter Invasor en Bernardini in de Breeders’ Cup Classic 2006 finishte en als tweede in de Dubai World Cup 2007 achter, wederom, Invasor finishte. Premium Tap heeft als dekhengst veel lokale kampioenen voortgebracht. De Jockey Club van Saudi-Arabië (JCSA) met haar voorzitter ZKH Prins Bandar bin Khalid al Faisal besloten met de Saudi Cup rendag een renpaardenevenement te organiseren dat zijn weerga niet kent.

Eerste koersen ooit op gras

De met $ 29,2 miljoen dollar gedoteerde 8 rennen van de inaugurele Saudi Cup rendag zullen op 29 februari a.s. op de recent vernieuwde ultramoderne gras- en zandbaan van de King Abdulaziz Racetrack te Riyad plaatsvinden. Drie rennen zullen op de grasbaan worden verreden en zijn daarmee de eerste grasbaan koersen die ooit in Saudi-Arabië worden gehouden. Voor de met $ 2,5m The Neom Turf Cup over 2100 meter heeft de Ierse trainer Aidan O’Brien topmerrie Magic Wand en stalgenoot Anthony Van Dyck, de winnaar van Epsom Derby, ingeschreven. Voor voormelde race maar ook voor de Saudi Cup (die op zand wordt verreden) schreef Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum de zesjarige Benbatl (de winnaar van de Singspiel Stakes van afgelopen donderdag) in en voor Japan is de topmerrie Deirdre ingeschreven. Voor de Red Sea Turf Handicap over meer dan 3000 meter zijn naast de internationaal sterk koersende Prince of Arran, de door O’Brien getrainde Kew Gardens en de door Charlie Appleby voor Godolphin getrainde Cross Counter (de Melbourne Cup winnaar van 2018) ingeschreven.

Inschrijvingen van ruim 140 toppaarden vanuit 16 landen van vier continenten en van ruim 60 trainers

Onder de inschrijvingen bevinden zich nu al 32 Group- of klasse 1- winnaars. De paarden die als 1e, 2e, of 3e in de Pegasus World Cup van 25 januari a.s. finishen zullen een uitnodiging voor de Saudi Cup krijgen, zelfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven. Naast de internationale paarden zullen in iedere ren twee Saudisch getrainde paarden deelnemen.

Saudische Jockeyclub is verheugd

Tom Ryan, directeur Strategie en International Racing voor de Jockey Club van Saoedi-Arabië, “de reactie op de Saudi Cup van de internationale rengemeenschap was fantastisch. Wij zijn nu volledig gefocust op het invullen van een spectaculaire eerste Saudi Cup rendag om het kaliber van deze inzendingen te respecteren.”

Bron: Horses.nl