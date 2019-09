Toprenpaard Crystal Ocean uit rensport door blessure

De nummer 1 van de Longines Best Racehorse Rankings Crystal Ocean (See the Stars xx x Mark of Esteem xx) heeft gisterochtend een ernstige blessure opgelopen tijdens een galoptraining. De vijfjarige hengst was in training voor de Prix L'Arc de Triomphe in Parijs of de Champions Stakes op Ascot. In juni won hij nog de Prince of Wales Stakes in Ascot.

Tijdens de donderdagochtend training op Newmarket liep Crystal Ocean een zware blessure op aan een pijpbeen. De hengst is inmiddels geopereerd en heeft schroeven in het bot gekregen. Het paard zal niet meer op de renbaan in actie komen. Maar het ziet er wel naar uit dat hij later als dekhengst kan worden ingezet.

Crystal Ocean liep zeventien races in zijn carrière en eindigde altijd in de top drie. Een korte tijd was hij zelfs het meest verdienende paard ter wereld. Dit jaar won hij Prince of Wales Stakes op Ascot met jockey Frankie Dettori in het zadel. Daarna werd hij nog tweede in de King George en Queen Elizabeth Stakes achter de supermerrie Enable waar Crystal Ocean met een halslengte werd verslagen.

Voor dit jaar stond de Prix de l’Arc de Triomphe in Parijs of de Champion Stakes op Ascot nog op het raceprogramma.

