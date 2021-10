Torquator Tasso wint overtuigend de 100ste Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

De hoofdren van het Arc-weekend met 5 miljoen euro aan prijzengeld waarvoor 2.875.000 euro voor de winnaar, kende veertien deelnemers vanwege het terugtrekken door Aidan O’Brien van zijn pupil Love. Vorig jaar trok O’Brien al zijn paarden, waaronder ook Love, terug uit alle koersen van het Arc-weekend vanwege een stof dat in het voer van de paarden was aangetroffen en een fout betrof die de voerleverancier had gemaakt. De nr. 1 Group I ren ter wereld over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden is van groot belang voor de volbloedfokkerij.

Een paard dat de Arc wint wordt extreem hoog ingeschat bij de stoeterijen en die palmares geldt voor de rest van het leven van de merrie of de hengst die deze race wint en werkt door in de opbrengst van diens fokprodukten. Wereldwijd wordt deze ren live uitgezonden. De honderste editie beloofde een strijd tussen de leeftijden te zijn: maar liefst acht driejarigen zouden het opnemen tegen zes vier- en vijfjarigen. Uit Engeland was HKH Prinses Anne ingevlogen om de prijzen van deze beste ren ter wereld aan de gelukkige winnaars uit te reiken’

Publiek, wedders en deelnemers verrast door Torquator Tasso

Adayar, Hurricane Lane (beiden van Godolphin) Snowfall en Tarnawa golden als grote favorieten en zoals zo vaak is het zo dat als je ervan uitgaat dat je al tevreden bent als jouw paard bij de eerste vijf finisht dat de druk het geringst is. Volledig volgens plan reed de 35-jarige Rene Piechulek zijn eerste rit in de Arc ooit op de vierjarige Torquator Tasso (Adlerflug x Tijuana) en koerste comfortabel aan de buitenkant van het veld in een ren die in een rustig tempo verliep. Piechulek bereed de vierjarige ook al in de laatste drie koersen en won op 3 juli j.l, de Grosser Hansa Preis een Group II in Hamburg, werd tweede in de Group I Longines Grosser Preis von Berlin en won op 5 september j.l. de Group I Grosser Preis von Baden.

Verwachtingen komen uit

Na afloop van de ren zei Piechulek dat trainer Marcel Weiss en hij wisten dat het paard de bodemgesteldheid goed aan zou kunnen en dat hij in de laatste rechte lijn zou gaan versnellen en dan pas in zijn element zou zijn. Dat bleek inderdaad het geval. Terwijl de jockeys op de overige paarden werkelijk overuren draaiden om de overwinning binnen te halen, won de combinatie vrij gemakkelijk voor Tarnawa, de derde aankomende Hurricane Lane en als vierde finishende Adayar.

Droom van iedere trainer

De renbaan brulde de combinatie zowat de finishlijn over en zo schreef na Waldgeist in 2019 en Danedream in 2011 wéér een in Duitsland getraind en – door de Nederlander Paul van de Berg – gefokt paard de klassieker der klassiekers. Voor de 44-jarige trainer Marcel Weiss, die eind 2019 de stal van Jens Hischberger overnam en thans pas voor het tweede jaar als trainer werkt, is de overwinning als een droom. “Iedere trainer droomt ervan om de Arc te winnen en boven deze ren staat er niets meer. Ik ben nog steeds beduusd en het moet even bezinken hoor. Ik heb 53 paarden in Mülheim am Ruhr in training staan en ik ben zeer vereerd dat Gestütt Auenquelle mij het vertrouwen heeft gegeven om Torquator Tasso te trainen.”

69 tegen 1

“Al dertig jaar is het statige en klasse Gestütt Auenquelle in de Duitse rensport met veel paarden betrokken en de Arc is de verdiende kroon op hun werk. Over de toekomstplannen gaan wij volgende week met de eigenaren praten, de Japan Cup zal zeker als een van de mogelijkheden besproken worden maar het kan ook nog de grote najaarskoers Grosser Preis von Bayern te München zijn. Naar de Breeders’ Cup rennen gaan wij daarom niet. We keken erg uit naar vandaag en de plannen daarvoor hebben wij vorig najaar al gemaakt. Hij is het beste paard van Duitsland en als tweejarige al heel speciaal geweest. Hij is zich nog steeds aan het verbeteren en met zijn opbouw zijn wij erg tevreden. Vandaag, tegen heel veel toppaarden, hebben wij laten zien wat hij waard is. Er was niet veel respect voor hem van de bookmakers en hij stond 69 tegen 1, maar wij hebben hun ongelijk bewezen”.

Bron: Horses.nl