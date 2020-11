Tragedie achtervolgt Santa Anita, al bijna dertig paarden overleden

Afgelopen vrijdag overleed Celtic Miracle (v. Apollitical Jess) op de beruchte renbaan in Santa Anita, Californië. Daarmee is het 29e paard van dit renseizoen overleden. De driejarige merrie finishte in de ren op vrijdag als laatste. Er werd toen geen blessure waargenomen. De oorzaak van de fatale blessure, die ze hoogstwaarschijnlijk na de ren opliep, is niet bekend.

Trainer Paul C. Jones zag eerder dit jaar al twee paarden overlijden in of na een ren. Op 13 september liep Bob E McGee een fatale blessure op en op 10 januari blesseerde Eyell Be Back zich in een ren. Dat paard werd twee dagen daarna ingeslapen.

Bron: Los Angeles Times