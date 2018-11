Triple-Crown winnares Almond Eye wint in recordtijd 38ste Longines Japan Cup

Zij stamt af Lord Kanaloa x Fusaichi Pandora, is drie jaar en won uit haar zeven start al zes keer. Op Tokyo Racecourse en voor het oog van 100.000 uitzinnige bezoekers voegde topfavoriet en Triple Crown winnares Almond Eye de met 5.890.900 dollar door Longines gesponsorde Longines Japan Cup daar aan toe. De merrie liep de race over 2400 meter op gras in een recordtijd van 2:20.6.

Almond Eye won dit jaar al de Japanse 1000 Guineas, de Yushun Himba (Japanse Oak) en de Shuka Sho hetgeen haar de Triple Crown opleverde. Als topfavoriet onder haar Franse jockey Christophe Lemaire vertrok Almond Eye aan haar overwinningsrace en koerste mee vooraan in het uit 14 deelnemers bestaande veld over een door de renleiding gekwalificeerde “snelle baan”.

Ruime zege

In de laatste vijfhonderd meter stormden Almond Eye samen met Kiseki naar voren en lieten al snel de rest van het veld ruim achter zich. Met nog vijftig meter te gaan liet Lemaire zijn paard los en zij wonnen overtuigend de race voor de tweede aankomende Kiseki en de derde aankomende Suave Richard. Cheval Grande, de winnaar van de Japan Cup van vorig jaar, werd vierde.

‘In geweldige vorm’

Trainer Sakae Kunieda: “Ik had alle vertrouwen in haar potentieel en ze was in een geweldige vorm aan het begin van deze race. De Japan Cup wordt erkend als een internationaal evenement en na deze overwinning heeft de merrie verschillende opties waaruit wij kunnen kiezen, waaronder een buitenlandse uitdaging die zeker van haar verwacht mag worden, hoewel de details eerst met de eigenaren besproken moeten worden.”

Lemaire blij met overwinning

Jockey Christophe Lemaire: “Ik ben blij dat ik de Japan Cup heb gewonnen. Het is een grote internationale race die overal ter wereld wordt gevolgd. Ik weet hoe goed de merrie is, maar je weet nooit wat er kan gebeuren in 2.400 meter aan koers.”

‘Hele speciale merrie’

“Ik was een beetje gespannen want vanuit startbox 1 is het moeilijk om een race als deze te plannen omdat alles van jouw start met het paard afhangt”, vervolgt de jockey. “Start je te snel en is het tempo van de race langzaam dan kan je ingesloten raken. Dan wordt het moeilijk om een gaatje te vinden zodat jouw paard ongehinderd haar eigen tempo kan racen. Almond Eye sprong goed en snel uit de startbox en ik zag dat Kiseki de leiding nam. Dat was prima want Kiseki is een goed paard en een leider met een goed tempo. Ik was daar erg blij mee en bij de eerste bocht voelde ik dat we de race wel konden winnen. Almond Eye is een hele speciale merrie, haar vaardigheid, temperament en haar aanpassingsvermogen om vanuit iedere positie te kunnen racen is nagenoeg perfect. Ik denk dat wij vandaag de beste (Almond Eye) in de race hebben gezien en het was een geweldige show.”

Bron Horses.nl