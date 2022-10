Trueshan en Hollie Doyle schitteren weer in Qipco British Champions Long Distance

Voor het derde jaar op rij won Trueshan (Planteur x Shao Line) deze Group II ren en net als vorig jaar zat jockeyHollie Doyle in het zadel. De ren verliep voor de combinatie niet op de meest gemakkelijke manier en Doyle kreeg na afloop een rijverbod van vijf dagen opgelegd omdat zij in de ren twee keer een tegenstander hinderde. Trainer Alan King zakte de moed wat in de schoenen toen hij in de paardensportkranten las dat zijn pupil niet meer als de grote ster werd neergezet en haalde opgelucht adem toen Doyle de zesjarige als eerste over de finishlijn joeg.

King: “ik voelde veel druk voor de ren van vandaag en om Trueshan voor vandaag klaar te stomen was een hele klus. Gelukkig heeft niet alleen het paard maar ook ik de hele winter de tijd om hier overheen te komen”

Kinross en Emily Upjohn

In de Group I de Qipco British Champions Sprint Stakes, een sprintkoers over 1200 meter, maakte Kinross (Kingman x Ceilidh House) zijn favorietenrol waar waardoor jockey Frankie Dettori zijn beroemde flying dismount (het hoog uit het zadel springen) voor het enthousiaste publiek kon tonen. Dettori die 51 jaar is en aankondigde dat hij binnen afzienbare tijd zijn laarzen in de wilgen gaat hangen kwam gelijk op die aankondiging terug waardoor de rensportliefhebbers in de toekomst nog van zijn rijkunsten kunnen gaan genieten. De ren splitste zich na de start in twee groepen over de breedte van de renbaan en werden geleid door Tenebrism en Naval Crown. De groep van 7 paarden waaronder Kinross zich bevond bleek het meest succesvol te zijn want uit dat groepje finishten Kinross, Run To Freedom en Creative Force, als eerste drie.

Een half uur later kon Dettori na zijn overwinning met favoriet Emily Upjohn (Sea The Stars x Hidden Brief) in de Group I Qipco British Champions Fillies en Mare Stakes weer uit het zadel springen. De merrie Verry Elleegant, de Melbourne Cup winnares van vorig jaar, stelde wederom teleur en finishte als negende waarmee het commentaar van de Australische rensportliefhebbers, die vinden dat de eigenaren de merrie nooit uit training van Chris Waller hadden moeten halen en niet naar Europa hadden moeten verschepen, niet van de lucht was.

Bayside Boy verrast

HKH Queen-Consort Camilla reikte de prijs uit deze Group I de Qipco Queen Elizabeth II Stakes uit aan een verheugde jockey Tom Marquand en trainer Roger Varian. Bayside Boy (New Bay x Alava) vertrok langzaam van start en bleef in de achterhoede van het veld koersen. Het zag er tot de laatste tweehonderd meter koers niet naar uit dat de combinatie zou gaan winnen maar met een knap staaltje rijkunst schudde Marquand zijn paard wakker en ging als eerste over de finish met 1 ¼ lengte voor Modern Games met een hoofdlengte daarachter Jadoomi.

Bron: persbericht