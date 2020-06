Twee Group I overwinningen in Chantilly voor Demuro en Rouget

Op de renbaan van Chantilly waren de twee Group I rennen vandaag prooi voor de pupillen van de Franse trainer Jean-Claude Rouget. In beide gevallen hadden de paarden de Italiaanse jockey

Christian Demuro aan boord. Sottsass en Tawkeel wonnen elk hun race.

De Prix Ganay is een Group I ren voor vierjarige en oudere paarden over 2100 meter op gras. De ren

werd voor het eerst in 1889 verreden en is vanaf het begin van de classificering van de Group I rennen in

1971 opgenomen in de top van ’s werelds beste Group I rennen.

Uitgeweken

Normaal gezien wordt de Prix Ganay verreden op de renbaan van Longchamp maar vanwege Covid-19 werd uitgeweken naar de magnifieke renbaan te Chantilly. Op deze baan worden de Franse Derby en de Longines Prix de Diane verreden maar deze twee rennen zijn uitgesteld tot eind juni begin juli. De grote Franse superster Cirrus des Aigles won de Prix Ganay in 2012, 2014 en 2015.

Favoriet

Met slechts vijf deelnemers was het de vierjarige favoriet Sottsass (Siyouni x Starlet’s Sister) de Franse

Derby winnaar van 2019 die deze koers een recordtijd neerzette, die met een hoofdlengte won voor Way

to Paris en de derde aankomende Shaman. De Italiaanse jockey Christian Demuro, die voor de Derby

vorig jaar een week voor de race werd geboekt en invloog om Sottass te berijden, werd ook vandaag door

trainer Jean-Claude Rouget geboekt. Dat de combinatie succesvol is, werd opnieuw bewezen in deze ren.



Saxon Warrior Coolmore Prix Saint Alary

Twee uur later was het weer raak voor de combinatie Rouget en Demuro. Tawkeel (Teofilo x

Rafaadah) pakte de Saxon Warrior Coolmore Prix Saint Alary (Group I) voor driejarige merries over 2000 meter. De combinatie achtervolgde Again Music, de leidster van het zeven koppige

deelnemersveld en met nog 400 meter te gaan stuurde Demuro de merrie naar voren. Ze leidden

met vijf lengten in de laatste tweehonderd meter. De combinatie won gemakkelijk voor Magic Attitude en de als derde aankomende Solsticia.

Bron: Horses.nl