UAE President’s Cup brengt ongeziene prijzenpot naar Waregem Koerse

Waregem Koerse, het internationaal paardenrace-evenement dat sinds 1847 jaarlijks plaatsvindt op de iconische Gaverbeekhippodroom in Waregem, schakelt dit jaar een versnelling hoger: meer sport, meer beleving, en meer prijzengeld dan ooit tevoren. De UAE President’s Cup Series kiest namelijk voor Waregem Koerse als unieke halte in hun wereldwijde rencircuit voor Arabische volbloeden.

200.000 euro, dat is het prijzengeld dat verdeeld zal worden onder de snelste deelnemers van de UAE President’s Cup tijdens Waregem Koerse. “We zijn hier ongelofelijk trots op,” zegt algemeen directeur Bram Vandewalle. “Nog nooit viel er in één enkele koers zoveel prijzengeld te winnen in Waregem. In combinatie met gevestigde hoogtepunten zoals de ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen en de Grote Prijs Stad Waregem tilt dit het totale prijzengeld van Waregem Koerse 2025 naar meer dan een half miljoen euro. 2 september wordt ongetwijfeld een van de absolute sportieve hoogtepunten van het jaar. Dit zet Waregem nog hoger op de hippische wereldkaart.”

Cultureel icoon: het Arabische paard

Nelly Philippot-Hermanne is al sinds de jaren 80 één van de drijvende krachten achter de Arabische volbloedrennen wereldwijd. Ze kan er dan ook eindeloos over vertellen. “De UAE President’s Cup is een wereldwijde reeks van rennen voor Arabische volbloedpaarden,”vertelt ze. “Het circuit werd gelanceerd door de Verenigde Arabische Emiraten om de regio en haar rijke tradities wereldwijd te promoten via hun eeuwenoude culturele icoon: het Arabische paard. Tegelijk wilden ze het ras nieuw leven inblazen, nadat het in de 20ste eeuw aan populariteit had ingeboet. En dat werkt.”

Kloppend plaatje

Voor de manche in Waregem zullen Arabische volbloedpaarden uit alle hoeken van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar België afzakken. Waregem Koerse kreeg niet zomaar een manche van de President’s Cup toegewezen. Daar gingen strenge selectiecriteria en stevige concurrentie aan vooraf. “Waregem Koerse is één van de oudste internationale sportevenementen, met een ijzersterke reputatie. Dat speelt natuurlijk mee in zo’n beslissing. Maar ook het massale publiek, de uitstraling van de Gaverbeekhippodroom, het sportieve programma van topniveau en de manier waarop bezoekers en VIP’s ontvangen worden… het plaatje klopt gewoon”, aldus Philippot-Hermanne.

Nog meer sportieve hoogtepunten

De komst van de President’s Cup naar Waregem Koerse is een mijlpaal, maar het evenement kent nog heel wat andere sportieve hoogtepunten. De ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen blijft de absolute blikvanger van Waregem Koerse. Deze prestigieuze race markeert de start van de Crystal Cup (European Cross Country Challenge), een reeks van 12 steeplechase- en cross country wedstrijden verspreid over Europa met meer dan 850.000 euro prijzengeld.

Ook naast de ING Grote Steeple-Chase en de UAE President’s Cup biedt Waregem Koerse een rijkgevuld sportief programma. Met 10 races op de agenda krijgen zowel gevestigde namen als opkomende talenten de kans om te schitteren. Zelfs de allerjongsten krijgen een plaats in het programma, met twee ponykoersen in samenwerking met de Soumillon International Pony Academy.

Voor het volledige programma en meer informatie, bezoek www.waregemkoerse.be.

Bron: Persbericht