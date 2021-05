Uberleben wint de Yushun Himba

De met ruim 1,8 miljoen euro gedoteerde Yushun Himba (de Japanse Oaks) over 2.400 meter is de tweede van de drie rennen van de Triple Crown in Japan. De ren werd gewonnen door de merrie Uberleben (Gold Ship x Meine Theresia) onder jockey Mirco Demuro. De merrie wordt getraind door Takahisa Tezuka.

De Triple Crown is pas zes keer door dezelfde merrie gewonnen en in 2019 en 2020 werden de liefhebbers twee jaar achter elkaar getrakteerd, dankzij Triple Crownwinnaressen Almond Eye en Daring Tact.

Sodashi het witte renpaard

Alle ogen voor de ren van vandaag waren gericht op de nog ongeslagen en als tweejarige gekroonde kampioen Sodashi. Sodashi, het eerste witte renpaard in de rensportgeschiedenis, won de eerste ren van de Triple Crown, de Oka Sho over 1.600 meter in een baanrecord. De 800 meter langere afstand van de Yushun Himba is echter geheel andere koek. Daar komt bij dat de paarden, in tegenstelling tot de Oka Sho die rechtsom werd verreden, nu linksom dienden te koersen. Dat leidde tot een vrij open koers want het merendeel van de merries had nog nooit over 2.400 meter gekoerst. Voor Sodashi bleek de afstand te ver en de speciale witte merrie werd uiteindelijk achtste.

Geen Triple Crownwinnaar dit jaar

Van de achttien merries die van start gingen was het Uberleben (Gold Ship x Meine Theresia) die onder jockey Mirco Demuro in de laatste twee honder meter koers aan kwam stormen en de overwinning naar zich toehaalde. Dat betekent dat het dit jaar niet lukt om weer een merrie te zien die alle drie de rennen van de Triple Crown op haar naam schrijft. Uberleben houdt van langere afstanden. Dat zit in haar genen die haar vader Gold Ship, kampioenstayer en zesvoudige Group I winnaar, duidelijk aan haar heeft doorgegeven. Van de starts in de grote rennen finishte Uberleben één keer als winnares en voor de rest steeds net buiten de top drie. Het leek daarom een kwestie van tijd en, met name, de afstand, voor het behalen van haar eerste Group I overwinning. Gelet op hoe Uberleben de koers won zal dat niet haar laatste zijn.

Koliek

Trainer Takahisa Tezuka: “In de Hanshin Juvenile Fillies koerste Uberleben aan de buitenkant van het veld, legde daardoor meer meters af dan de rest en finishte toen nipt als derde. In haar laatste start koerste zij ook mooi aan de buitenkant richting finish, maar toen maakte de start vanuit een startbox aan de binnenkant van de baan het haar moeilijk. In februari dit jaar leed Uberleben aan koliek en zij is daarvan langzaam maar gestaag hersteld. Ik heb haar daarna in het trainingscentrum in training gehouden en haar trainingen waren niet slecht, maar haar gewicht fluctueert nogal, ik weet niet waarom. De merrie was niet moe en de extra afstand vandaag was goed voor haar. Uberleben heeft de rollen vandaag omgedraaid.”

‘Vastberaden’

Jockey Mirco Demuro won vandaag zijn tweede Yushun Himba, na die in 2019 met Loves Only You. Demuro: “Uberleben startte vandaag soepel en zij reageerde goed toen het tempo vanaf de laatste bocht versnelde. In de laatste lijn naar de finish toonde zij haar vastberadenheid door van de andere deelnemers weg te trekken en door hen van zich af te houden. De extra afstand was helemaal geen probleem voor haar.”

