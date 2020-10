Unieke kans voor Nederlandse rensport deelnemers

Nederlandse eigenaren en trainers hebben de unieke kans om mee te doen aan de met 500.000 dollar-gedoteerde Internationale Saudi Cup Handicap die geïnaugureerd wordt op vrijdag 19 februari 2021 op Kingdom Day op de King Abdulaziz renbaan te Riyad, Saudi-Arabië.

De ren over 2100 meter op gras is in het leven geroepen om deelnemers uit landen die zijn opgenomen in lijst van II en III-landen van de IFHA, zoals Nederland, de kans te bieden om hun vierjarige en oudere Engelse volbloeds met een handicap tussen 85 en 110 in te schrijven. Naast de quarantaine voorwaarden moeten zowel de internationale als de Saudisch deelnemende paarden voor deelname aan deze ren ten minste een keer hebben gekoerst in het land waar zij getraind worden.

Het is een unicum voor IFHA geregistreerde II en III landen om aan een handicap ren met een dergelijk prijzengeld deel te kunnen nemen en biedt onder meer voor de Nederlandse rensport een prachtige kans. In het artikel van 29 september j.l. werd de ren al door Horses.nl in het nieuws gebracht. De Jockey Club of Saudi Arabia (JCSA) zal in een zo vroeg mogelijk stadium alle beslissingen over toegang tot het evenement met betrekking tot Covid-19-beperkingen bekend maken aan Horses.nl en de NDR. Afgelopen februari werd de eerste grasbaan ren die in de Saoedische geschiedenis werd gehouden gewonnen door de in Bahrain getrainde Port Lions onder onze jockey Adrie de Vries.

Wereldomvattend podium

“Wij willen tijdens het Saudi Cup-weekend zoveel mogelijk interesse en opwinding bieden aan al onze connecties en fans”, aldus Tom Ryan, directeur Strategy and International Racing van de JCSA. “De start van dit jaar was goed en wij zullen blijven zoeken naar manieren om onze rendagen verder te ontwikkelen en de wereldwijde paardenrennen te ondersteunen. Met de Saudi International Handicap wilden we een wereldomvattend podium, ondersteund door een aantrekkelijk prijzengeld, bieden aan paarden en connecties die normaal gesproken niet over deze toegang beschikken. De Saudi International Handicap van 500.000 dollar op 19 februari a.s. zal extra belangstelling opleveren en extra internationale deelnemers aantrekken.”

Gegarandeerde deelname

Voor de winnaars van vier Group I rennen in Amerika (de Pegasus World Cup, de Pegasus World Cup Turf) en Japan en (de Champions Cup en de Capella Stakes) volgt er een gegarandeerde deelname aan drie Saudi Cup Day rennen op 20 februari 2021.

Bron: Horses.nl