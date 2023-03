Ushba Tesoro ‘een echte krachtpatser’ wint de Dubai World Cup 2023

De door Emirates Airline met $ 12 miljoen gesponsorde Dubai World Cup 2023 kende met 15 paarden een top deelnemersveld. Het merendeel van de Group I winnaars uit alle windstreken, waarvan acht uit Japan, hebben een maand geleden tijdens de Saudi Cup tegen elkaar gestreden en het waren niet de favorieten Panthalassa en Country Grammer maar de voor het eerst uit Japan ingevlogen zesjarige krachtpatser Ushba Tesoro (Orfevre x Millefeui Attach) die vanaf de laatste positie met de eer ging strijken.

En hoe. Het was een ren waarbij het beeld in de laatste vierhonderd meter duidelijk veranderde. Algiers leek met opvallend gemak te gaan winnen maar toen kwam Ushba Tesoro, die al als laatste koerste en zo’n 15 lengten achter lag, uit het niets opdagen. Vanaf de 600 meter markering werd het paard door zijn jockey aangespoord en zeilde aan de buitenkant iedere tegenstander voorbij. Met 2 ¾ lengte won het paard van de als tweede finishende lokaal getrainde Algiers met daarachter Emblem Road, de Saudi Cup winnaar van 2022.

Grote favorieten Panthalassa en Country Grammer werden teleurstellend tiende respectievelijk zevende en het was duidelijk dat én de loting vanuit de buitenste startboxen én de Group I ren de Saudi Cup van vorige maand niet alleen van hen maar ook van de andere paarden die in de Saudi Cup hebben gekoerst teveel heeft verlangd.

Prix de l’Arc de Triomphe

Trainer Noboru Takagi zei dat de Prix de l’Arc de Triomphe, de enige ren die Japan nog moet veroveren en als meeste begeert, wellicht tot de mogelijkheden behoort. We gaan terug naar Japan want hij is bij warm weer en hitte een beetje kwetsbaar. We zullen zien hoe het met hem in de zomer gaat en verdere koersen plannen”

Jockey Yuga Kawada zei “hij startte goed maar de meerderheid van de andere Japanse paarden koersten gelijk naar het midden van het peloton. Ik probeerde mij op het ritme van het paard te concentreren, om dat ritme vast te houden en en om hem uit het midden van het peloton te houden. Het was zijn eerste keer dat hij in het buitenland liep en wij vroegen ons af hoe het paard de reis vanuit Japan zou ondergaan.

Hij was in conditie en trainde na aankomst goed dus het was de taak om hem met zijn gedachten bij de ren te houden. Ik zat vandaag voor het eerst op het paard en het was een enorme eer dat ik gevraagd ben om hem te berijden. Dankzij de inspanning van het paard ben ik trots op hem maar ook op mijzelf omdat ik als de beste Japanse jockey van dit seizoen de beste ren ter wereld won.

Dertienjarige eigenaar verdient 2,4 miljoen dollar met Algiers

Jockey James Doyle die Algiers bereed en wiens eigenaar Hamdan Sultan Ali Alsabousi pas dertien jaar (!) is won met zijn tweede plek $ 2,4 miljoen dollar en zei dat hij erg tevreden over Algiers was die voor het eerst op dit topniveau koerste. Co-trainer Ed Crisford voegde eraan toe dat James hem prachtig heeft bereden, zo’n tweehonderd meter voor de finish dacht dat hij de ren zou gaan winnen en erg trots op het paard is.

Lusteloos

Jockey Frankie Dettori, waarvan werd verwacht dat hij met Country Grammer zijn vijfde Dubai World Cup zou winnen, werd zevende en zei “hij liep zo goed in Saoedi-Arabië en ik het ging hier van geen meter. Hoeveel ik hem ook aanspoorde het maakte hem niets uit, hij was gewoonweg lusteloos. Kennelijk heeft hij voor zijn herstel toch meer tijd nodig gehad als gedacht”

120.000 dollar voor Adrie de Vries

Jockey Adrie de Vries die Salute The Soldier bereed, achtste werd en toch nog $ 120.000 dollar verdiende, zei “met onze loting moest je heel snel zijn om uit de kick back te blijven want aan het opspattende zand heeft het paard een hekel. De overige deelnemers koersten als een gek richting de eerste bocht maar de mijne koerste goed en liep goed door”

