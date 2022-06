Vadeni wint met overmacht de 182ste Qatar Prix du Jockeyclub

Met vijftien paarden aan start liet Vadeni (Churchill x Vaderana) die door HH Aga Khan in diens stoeterijen, die dit jaar honderd jaar bestaan, werd gefokt, zijn concurrentie op indrukwekkende wijze achter zich en won met vijf lengten verschil gemakkelijk de Franse Derby voor El Bodegon en Modern Games.

De Prix du Jockeyclub werd naar de Jockeyclub te Newmarket (Engeland) genoemd en is ook bekend als de Franse Derby. In 1836 vond de eerste editie voor alleen in Frankrijk geboren en getrainde paarden plaats. Sinds 1944 is het deelnemersveld internationaler geworden en mogen ook buitenlandse drie jarige hengsten en merries deelnemen. De afstand veranderde ook in de loop der jaren van 2500 meter naar, sinds 2005, 2100 meter. Negen winnaars van de Prix du Jockey Club hebben vervolgens de Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen.

Niet meer in te halen

Topjockey Christophe Soumillon hield winnaar Vadeni in de vijfde positie om overzicht op de concurrentie te kunnen houden en besloot om in de laatste lange rechte lijn het tempo en koers te dicteren. Al snel werd duidelijk dat Soumillon en Vadeni niet meer in te halen waren en zo won de combinatie de ren op een gemakkelijke manier. Voor de HH Aga Khan was het zijn achtste Derby overwinning, voor Soumillon zijn vierde en voor trainer Jean Claude Rouget zijn vijfde. Dat het moeilijk is om als fokker een Derby-winnaar te fokken, getuigd van de laatste Derby-overwinning van HH Aga Khan in 2006.

Speciaal voorbereide paarden

Trainer Jean-Claude Rouget: “Om de Qatar Prix du Jockey Club te winnen, heb je speciaal voorbereide paarden nodig die op tweejarige leeftijd hebben gekoerst, zonder dat zij daarbij zware gevechten hebben moeten leveren. Desondanks lukt het niet altijd, maar Vadeni en Al Hakeem hebben wij op die manier voor deze ren voorbereid en zij werden eerste en vierde. Wat het toekomstige programma van Vadeni betreft: of we blijven op de 2000 meter koersen mikken als voorbereiding op de twee Champions Stakes, of we mikken op de de 2400 meter lange Qatar Prix de l’Arc de Triomphe met de Irish Champion Stakes als voorbereiding daarop.

In gedachte al aan het feesten

Christophe Soumillon: “Na de start wilde ik me achter El Bodegon plaatsen, maar toen ik zag dat Modern Games door wilde gaan, dacht ik: ‘nu moet ik mijn positie verschuiven’. Vadeni kon dat aan en vanaf dat moment was ik in gedachte al aan het feesten, want ik kon mijn tegenstanders goed in de gaten houden. Vervolgens namen wij richting finish vroeg de leiding en Vadeni begon wat te leunen. Ik gaf hem een lichte klap om hem bij de les te houden en hij ging vervolgens los. Het is indrukwekkend, ik had niet verwacht dat hij dat zo gemakkelijk zou doen. Ik feliciteer het hele team en dank hen in hun jarenlange vertrouwen in mij”.

Soumillon kon gisteren nog twee overwinningen voor HH Aga Khan bijschrijven door het winnen van de Prix de Royaumont met Baiykara en van de Prix Marchand D’Or met Rozgar.

Nederlands succes te Chantilly

Dat met de paarden van de Nederlandse trainster Anneke Hendriks in Frankrijk rekening wordt gehouden volgt uit de quotes bij de bookmakers die haar paarden hoog inschatten. Terecht, want gisteren in de topkoersen te Chantilly won Hendriks met de zevenjarige Noordhout (Elusive City x Anatolie) van elf medestanders de met 23.000 euro gedoteerde Prix Aly Khan over 1200 meter.