Van overwinning naar tragedie: Gold Dancer na Aintree-zege ingeslapen wegens gebroken rug

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De zevenjarige Gold Dancer is afgelopen zaterdag kort na zijn zege in de Mildmay Novices’ Chase op het Grand National Festival in Aintree ingeslapen. De ruin kwam bij de laatste hindernis niet goed over de sprong. Na enkele galopsprongen wist hij zich te herstellen en finishte hij alsnog met ongeveer vier lengtes voorsprong op de nummer twee. Direct na de finish werd het paard uit voorzorg omringd door schermen. Later werd bekend dat hij bij die laatste sprong een gebroken rug had opgelopen.

