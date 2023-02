Verrassende uitslagen in Dubai World Cup Carnival

Met een Group II en een Group III ren kende de zesde meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) verrassende uitslagen. Een baanrecord sneuvelde en een achtjarige won een sprintkoers van zijn veelal jongere concurrenten die al Group rennen hadden gewonnen. Godolphin en Shadwell wisselden stuivertje in de eerste, de tweede en de laatste ren en trainers Musabbeh Al Mheiri en George Bougley scoorden een dubbele overwinning.

De UAE 2000 Guineas is een van de klassiekers voor driejarigen. Negen hengsten vertrokken van start en Tall Boy (Lookin At Lucky x Madame Mayra) zette zijn debuut vanuit de USA te Dubai in klinkende munt om. Onder de kundige handen van jockey William Buick volgde de combinatie leider Shirl’s Bee om er in de laatste 250 meter vandoor te gaan en met een lengte te winnen voor Shirl’s Bee. Beide paarden beloven zeer zeker meer spektakel in de toekomst. “Het paard worstelde met het tempo in de USA maar daar viel hier niet veel van te merken”, aldus Buick. “Hij toonde lef en heeft een goede instelling en ik verwacht dat de eigenaar en trainer gaan kijken aan deelname aan de UAE Derby.

Franz Strauss wint zijn tweede ren uit twee starts in 2023

De Curlin Handicap over 2000 meter op zand kende tegenstanders die al eerder tegen elkaar gekoerst hebben en alle aandacht ging uit naar Hypothetical onder Mickael Barzalona, Lost Eden onder Pat Dobbs, Franz Straus onder Tadhg O’Shea en Whitering onder Adrie de Vries. O’Shea nam de leiding op Franz Strauss (Golden Horn x Favulusa) en gaf die niet meer af. De strijd om de tweede en derde plek tussen Sanad Libya, de stal- en trainingsgenoot van Franz Strauss en de door Fawzi Nass getrainde Withering werd met een neusje beslecht in het voordeel van Sanad Libya.

Miqyaas verslaat tegenstanders van formaat

De achtjarige Miqyaas (Oasis Dream x Fawaayed), die onlangs al twee sprintkoersen over 1200 meter won, gaf zijn 11 veelal jongere tegenstanders van formaat, die wereldwijd al Group rennen hebben gewonnen, in de Blue Point Sprint over 1000 meter het nakijken. Vanaf start leidde Miqyaas onder jockey Oscar Chavez de koers en gaf die leiding niet meer af. Ladies Of Church finishte met een hoofdlengte als tweede met Logo Hunter een hoofdlengte daarachter. Miqyaas werd door eigenaar en trainer Rashed Bouresly, die sinds 1990 in Dubai traint, in 2018 voor 1.500 dollar in Engeland aangekocht en is op stoom.

De Vries knap tweede in de Jebel Ali Mile

Op de renbaan van Jebel Ali vond gisteren de Group III de Jebel Ali Mile plaats. Twaalf paarden vertrokken van start en voor Charlie Appleby, de vaste trainer van Godolphin die normaliter zijn paarden op de renbaan van Meydan laat koersen, was het zijn eerste deelname aan een ren op de renbaan van Jebel Ali. Het was echter geen succesvol uitstapje want zijn pupil Sovereign Prince finishte als voorlaatste. De ren werd met overmacht gewonnen door de vierjarige Fanaar (Dark Angel x Inca Trail) voor fokker en eigenaar Shadwell die deze ren ook heeft gesponsord. Secret Ambition onder Adrie de Vries, die door trainer Bhupat Seemar werd geboekt om diens vaste en sinds gisteren geschorste jockey Tadgh O’Shea te vervangen, finishte op 2 ¼ lengte als tweede met Canvassed als derde.

