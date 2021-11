Verry Elleegant wint de 161ste Lexus Melbourne Cup

Nergens in de wereld is een paardenrace zo geliefd en wordt zo intens beleefd als de Melbourne Cup. Traditiegetrouw hebben alle inwoners van de staat Victoria vandaag verlof en zijn de scholen en overheidsgebouwen gesloten. Elders in Australië wordt sinds jaar en dag werkelijk overal het werk stilgelegd om deze ren te kunnen volgen.

Deze legendarische ren werd gewonnen door rijke eigenaren, maar ook door de groenteboer, de melkboer en alle anderen die een Engelse volbloed hebben gefokt en die aan deze ren lieten deelnemen. De legendarische overwinning van Kiwi die voor 1.000 Australische dollar werd gekocht bewijst dat de droom om deze ren te winnen voor eenieder is weggelegd. Met een prijzengeld van ruim 7,75 miljoen Australische dollar, waarvan 4,4 miljoen voor de winnaar, namen 23 paarden aan de ren over 3200 meter deel.

Slechts twee buitenlandse deelnemers

Na het tragische overlijden van Anthony van Dyck, die vorig jaar een kogelfractuur opliep en werd ingeslapen, vond de Victoria Racing Club het genoeg geweest en introduceerde een volledige MRI-scan en strengere quarantaineregels voor buitenlandse paarden. Joseph O’Brien, de zoon van de Ierse toptrainer Aidan O’Brien, won in 2017 en vorig jaar de Melbourne Cup, was een van de drie buitenlandse deelnemers die de scan- en quarantaine regels voor lief namen.

Vier lengtes voor favoriet Incentisive

Grote favoriet was Incentisive, die twee weken geleden de Caulfield Cup won. De zesjarige Verry Elleegant (Zed x Opulence) was bij de gokkers zeker in beeld, maar de merrie liep vorige week al in de Cox Plate en werd daar derde. Daarnaast had ze nog nooit over een langere afstand dan 2400 gekoerst, dus het was de vraag of zij het zou gaan redden. Dat deed ze door de Melbourne Cup met vier lengtes voor Incentivise en Spanish Mission te winnen. Het zag er naar uit dat Incentivise de koers naar zich toe zou halen door de in het rechte stuk naar de finish de leiding te nemen, maar toen spoorde James McDonald Verry Elleegant aan en gingen er vandoor.

Echte kampioen

Het was de eerste Melbourne Cup-overwinning voor zowel de jockey als voor trainer Chris Waller (Winx) en de tiende Group I overwinning van Verry Elleegant. Het bewees dat merrie terecht tot Australisch Paard van het Jaar was gekroond. McDonald: “Ik hou van haar met hart en ziel en zij is een echte kampioen. Tijdens de ren was ze ontspannen en hield ik haar in het middenveld. In het laatste deel van de ren voelde ik dat zij nog genoeg over had en met nog 400 meter voor de boeg liet ik haar los. In de laatste 150 meter was zij niet meer te stoppen en wist ik dat wij vandaag geschiedenis zouden schrijven”.

