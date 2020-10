Verry Elleegant wint de met $ 5 miljoen gedoteerde Stella Artois Caulfield Cup

Het Melbourne Spring Carnival is van start en op de renbaan van Caulfield werd de Group I ren de Caulfield Cup over 2400 meter verreden. Door velen wordt deze ren als voorbereidingskoers voor de Melbourne Cup gezien en maar liefst 18 deelnemers streden om de prijzenpot van $ 5 miljoen.

Twee weken geleden deed de vijfjarige Verry Elleegant (Zed x Opulence), de pupil van trainer Chris Waller, al van zich spreken door de Turnbull Stakes voor haar stalgenoten Toffee Tongue en Finche te winnen nadat zij de Group I rennen de Winx Stakes en de George Main Stakes op 22 augustus en op 19 september j.l. won.

Verry Elleegant zet Group I overwinningen voort

Met een heel sterk deelnemersveld waarin ook Anthony van Dyck, de Engelse derbywinnaar en pupil van Aidan O’Brien startte, settelde zich Verry Elleegant in het middenveld, stoof vanuit die positie naar de finish en claimde haar zesde Group I overwinning. Voor Chris Waller was het zijn eerste Caufield Cup overwinning. Voor jockey Mark Zahra was het zijn tweede rit op de merrie en de chemie tussen beide was duidelijk zichtbaar. Voor Zahra was het vandaag een sowieso een bijzonder lucratieve dag want hij won vier van de koersen te Caufield. Waller: “De merrie droeg een gewicht van 55 kilo en met deze overwinning liet zij zien hoe goed zij is. Hoe ouder zij wordt, hoe sterker. Mark heeft haar geweldig bereden en hield haar met het lage tempo uit de problemen toen ze bij de reling ingesloten dreigden te raken. De Caulfield Cup is meestal de beste referentie voor kansberekening in de Melbourne Cup. Die ren, gelet op het gewicht dat de merrie daarin zal moeten dragen, vormt echter een hele andere uitdaging en ik weet nog niet of Mark Zahra of James McDonald de merrie dan zal gaan berijden”

Een halslengte

Verry Elleegant won met een halslengte voor Anthony Van Dyck en de derde aankomende The Chosen One. Anthony van Dyck heeft onder jockey Hugh Bowman een zeer indrukwekkende ren gelopen door tot de laatste bocht aan het einde van het deelnemersveld te koersen om vervolgens zes dik de bocht te moeten nemen en met slechts een halslengte als tweede te finishen. Jockey Declan Bates werd na de ren wegens hindering met zijn mount True Self voor tien meetings geschorst.

Melody Belle tot Nieuw-Zeelands Paard van het Jaar gekroond

De zesjarige super merrie Melody Belle (Commandsx Meleka Belle) deed haar afgelopen zondag behaalde titel eer aan toen zij vandaag haar 12e Group I ren, de Livamol Classic op de renbaan van Hastings, prolongeerde. De merrie won zeventien van haar 34 starts waaronder twaalf Group I rennen. Jockey Troy Harris gaf de merrie een richting finish een behoorlijk explosieve rit omdat alle betrokkenen na de laatste training van de merrie in de afgelopen week bruisten van het zelfvertrouwen en dat gevoel op hem is overgeslagen. Melody Belle staat ingeschreven in de Cox Plate op 24 oktober a.s.

Bron: Horses.nl