Victor Ludorum en Dream and Do winnen de productenrennen

De voorbereidingskoersen voor potentiële Derby-kandidaten zijn de hengsten en merries productenrennen. Omdat de renbaan Longchamp in Parijs zich vanwege Covid-19 in de rode zone bevindt, werd voor onder meer deze koersen uitgeweken naar de renbaan van Deauville, waar de beste driejarige hengsten en merries van Frankrijk tegen elkaar streden om hun kunnen te bewijzen.

Favoriet van de ren was de als tweejarige ongeslagen Victor Ludorum (Shamardal x Antiquities). De inmiddels driejarige maakte korte metten met zijn tegenstanders in de eerste klassieke Group I ren van het Franse renseizoen. Hoewel de hengst recent in de Prix de Fontainebleau door The Summit werd verslagen, werden de rollen nu weer omgekeerd en liet Victor Ludorum de koningsblauwe renkleuren van Godolphin – de renstal van HRH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – weer in de winnaarsring schitteren.

Kwaliteit bewezen

De koers vond plaats over 1600 meter in een rechte lijn die een van de renoppervlakten van de renbaan van Deauville kent. Bereden door Mickaël Barzalona vertrokken de negen hengsten van start en in de laatste tweehonderd meter koers bewees Victor Ludorum zijn kwaliteit. De hengst won met anderhalve lengte voor The Summit en de de derde aankomende Alson.

Bekwaam paard

Barzalona vertelt: “Een 1.600 meter lange galop in een rechte lijn kan bij de start al ingewikkeld worden, maar de hengst heeft een koel hoofd en laat zich niet snel van de wijs brengen. Ik wilde hem in een mooie koerspositie brengen, maar het paard besloot anders, stapte in zijn bubbel en bepaalde zelf zijn koers. Hij koerste en versnelde makkelijk. Het is een zeer bekwaam jong paard.”

Geweldig werk geleverd

Lisa-Jane Graffard, vertegenwoordigster van Godolphin in Frankrijk voegt daar aan toe: “Wat hij als tweejarige liet zien, herhaalde hij vandaag. Het hele team rondom het paard heeft geweldig werk geleverd en de klasse die het paard over 1.600 meter liet zien opent veel deuren voor toekomstige inschrijvingen. Victor Ludorum staat ingeschreven voor de Prix du Jockey Club (de Franse Derby) en de Juddmonte Grand Prix de Paris”

Dream and Do

Na de hengsten waren Frankrijk’s beste merries over dezelfde afstand aan de beurt. De twaalf deelneemsters vertrokken van start en twee merries onderscheidden zich in de laatste tweehonderd meter van de rest van het veld, waarbij Dream and Do (Siyouni x Venetias Dream) met een neuslengte won voor Speak Of The Devil met twee lengten daar achter Mageva.

Als een droom

Fredéric Rossi, de trainer van Dream And Do vertelt: “Deauville is een renbaan die mij veel geluk levert en dit is mijn eerste Group 1 overwinning. Het is geweldig en Dream and Do is een kampioene. De ren verliep als een droom en een langere afstand dan 1600 meter zal haar denk ik niet passen.” Jockey Maxime Guyon beaamde die gedachte en zei: “Ik ben heel blij en de merrie accelereert echt heel snel.”

Bron: Horses.nl